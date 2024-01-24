Часом під час шлюбних церемоній трапляються незвичайні та курйозні випадки. Про деякі з них розповідаємо далі.

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Наречена вирішила стягувати "плату за неявку" з гостей

Одна наречена з Австралії вигадала, як упоратися з розчаруванням, яке виникає, коли люди не приходять на весілля. Вона хоче взяти з них "плату за неявку".

Молода жінка задумалася про введення такого штрафу після того, як 10 її гостей в останню хвилину відмовилися від участі у весільній церемонії, надіславши свої підтвердження майже за шість місяців до того. Водночас оплата за місце проведення весілля не підлягала поверненню.

До весілля залишився тиждень, а я вже передала підтверджену кількість гостей в заклад і заплатила решту суми – 12 426 доларів. За останній тиждень десять гостей, які раніше заявили про свою участь, скасували запрошення, пославшись на те, що їм надто дорого добиратися з одного штату в інший. Чи розумно вимагати, щоб вони самі покрили ці витрати?,

– розповіла жінка, виступаючи в подкасті "She's on the Money".

Наречена також додала, що офіційні запрошення були розіслані гостям у січні, а більшість учасників надіслали підтвердження в липні.

Наречена просить не забувати про підтяжки для штанів

У батька 36-річної нареченої Сари Грундман-Коннорс із Нью-Джерсі, що в США, впали штани просто перед вівтарем. Відео з подробицями цієї історії жінка опублікувала на своїй сторінці в тікток.

У ролику можна побачити, як 74-річний Леонард Грундман під час весільної церемонії веде свою доньку до вівтаря, де на неї чекають наречений і священник. Несподівано штани батька спадають до щиколоток. Розгублений чоловік у білій спідній білизні швидко нахилився, щоб їх підняти.

Водночас фотограф встигає зробити кілька знімків, а шоковані гості починають сміятися.

Переконайтеся, що той, хто веде вас до вівтаря, носить підтяжки,

– зазначила дівчина в описі до відео.

Сара додала, що весільна церемонія відбулася ще 2021 року, але опублікувати запис вона наважилася тільки зараз.

Як батько загубив штани під час весілля: дивіться відео

Подружка нареченої та фотограф втекли на "секретну" фотосесію

Наречена поділилася своїм розчаруванням після того, як отримала від фотографа свої весільні світлини, на яких замість молодят була зображена сім'я її подруги.

Фотограф був новачком у своїй справі, але продемонстрував нареченій уміння робити чудові знімки, тому вони домовилися влаштувати весільну фотосесію – замовили 300 цифрових фотографій і альбом. Коли знімки доставили, пара сіла і з хвилюванням почала розглядати фото, зроблені в їхній особливий день.

Після кількох звичайних знімків вони натрапили на милу світлину однієї з подружок нареченої та її сім'ї. Потім з'явилася ще одна. І ще одна. І так – поки молодята не перегорнули цілих 43 кадри з чужої ексклюзивної фотосесії.

Виявилося, що значна частина замовлених молодятами знімків була зроблена для їхньої гості. Що ще гірше, вони були зроблені в місці, розташованому далеко від місця святкування. А це означає, що подружка нареченої, її сім'я та сам фотограф спеціально покинули церемонію, щоб відзняти фотосесію, яку в підсумку оплатила наречена.

Тепер гостя просить показати знімки з заходу, а засмучена наречена не знає, як їй вчинити – вона не хоче, щоб її подруга просто так отримала свої фото.

Багато користувачів у соцмережах порадили помститися "подрузі" за її підлий вчинок, а інші запропонували вимагати у фотографа знижку за погану роботу.