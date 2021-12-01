Гори сміття, шар бруду та пилу – з цим зіткнулась дівчина, коли вирішила допомогти прибрати у квартирі хворій жінці. Господиня часто страждала через депресію та перетворила свій дім на звалище.

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Жінка не прибирала квартиру 5 років

Тіктокерка Ауріка Таріна з Фінляндії часто допомагає навести порядок вдома тим, хто сам не в змозі це робити. Дівчина знімає цікаві відео та публікує їх у своєму тіктоці. Проте ця квартира вразила її чи не найбільше, адже була повністю завалена сміттям.

Таріна поділилась світлинами до та після прибирання, аби показати, яка разюча різниця. Особливо занедбаною виглядала ванна кімната: товстий шар бруду покривав плитку та душ. Під час прибирання дівчина використала не одну пару рукавичок, губок та навіть шпатель, бо відмити чорні забруднення було вкрай важко.



Ванну кімнату перетворили на смітник / Скриншот з відео

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Господиня квартири давно перетворила ванну кімнату на смітник, де було багато порожніх пляшок та інших відходів. Аби це все прибрати, потрібно було немало пакетів для сміття.

Весь бруд на плитці та між швами дівчина відмивала вручну, а тоді ще кілька разів шваброю. Вона поділилась своїм результатом на відео, і він вражає. Користувачі у коментарях були захопленні стараннями.