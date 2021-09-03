Жінка була дуже сконцентрована, адже грала швидкий та динамічний твір Сергія Рахманінова і мала проявити всі свої здібності. Усі в залі дивились на піаністку, проте в один момент на сцені з'явився новий артист. Хлопчик на початку трохи засоромився, а потім без сумнівів побіг до мами.
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В один момент Міє Хірай побачила сина, проте за секунду зібралась і продовжила майстерно грати далі. До самого кінця композиції хлопчик ходив по сцені, заглядав на інструмент та спостерігав, як грає мами, проте був на диво слухняним і не заважав їй.
Хлопчик вибіг на сцену під час концерту мами / Скриншот з відео Міє Хірай
Закінчивши грати, під гучні оплески, піаністка традиційно поклонилась публіці, взяла сина за руку і пішла зі сцени разом з ним.
Чому він вийшов на сцену
Пізніше вона пояснила, що хлопчик сидів у залі на концерті разом зі своїм татом. Як і всі діти у його віці, він зміг дуже спритно вислизнути з рук тата і забігти на сцену. Вона й раніше багато тренувалась вдома, де хлопчик завжди був поруч, тож він звик до того, що мама грає на інструменті.
Вона також зізналась, що на концерті основному були друзі та родичі виконавців, тому ця кумедна ситуація нікого не збентежила. Сама ж Міє Хірай також з гумором поставилась до витівки свого сина:
Коли він піднявся на сцену, я вже зробила кілька помилок, тож його поява була полегшенням, і я змогла спокійно і з посмішкою зіграти другу половину твору,
– згадує жінка
Відео з цим зворушливим моментом Міє Хірай виклала у твіттер, де воно набрало понад 84 тисячі вподобань.