Женщина была очень сконцентрирована, ведь играла быстрое и динамичное произведение Сергея Рахманинова и должна была проявить все свои таланты. Все в зале смотрели на пианистку, однако в один момент на сцене появился новый артист. Мальчик в начале немного смутился, а потом без сомнений побежал к маме.

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В один момент Мие Хирай увидела сына, однако через секунду собралась и продолжила искусно играть дальше. До самого конца композиции мальчик ходил по сцене, заглядывал в инструмент и наблюдал, как играет мама, однако был удивительно послушным и не мешал ей.

Мальчик выбежал на сцену во время концерта мамы / Скриншот с видео Мие Хирай

Закончив играть, под громкие аплодисменты, пианистка традиционно поклонилась публике, взяла сына за руку и ушла со сцены вместе с ним.

Почему он вышел на сцену

Позже она объяснила, что мальчик сидел в зале на концерте вместе со своим папой. Как и все дети в его возрасте, он смог очень ловко ускользнуть из его рук и забежать на сцену. Она и раньше много тренировалась дома, где мальчик всегда был рядом, и он привык к тому, что мама играет на инструменте.

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Она также призналась, что на концерте в основном были друзья и родственники исполнителей, поэтому эта забавная ситуация никого не смутило. Сама же Мие Хирай также с юмором отнеслась к выходке своего сына:

Когда он поднялся на сцену, я уже сделала несколько ошибок, поэтому его появление было облегчением, и я смогла спокойно и с улыбкой сыграть вторую половину произведения,

– вспоминает женщина