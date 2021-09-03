Ледь не зірвав концерт: 2-річний хлопчик вибіг на сцену до мами-піаністки – зворушливе відео

Японська піаністка Міє Хірай виконувала досить складний твір на концерті в Осаці. У цей відповідальний момент на сцену до неї вибіг її маленький син. Відео розчулило мережу.

Жінка була дуже сконцентрована, адже грала швидкий та динамічний твір Сергія Рахманінова і мала проявити всі свої здібності. Усі в залі дивились на піаністку, проте в один момент на сцені з'явився новий артист. Хлопчик на початку трохи засоромився, а потім без сумнівів побіг до мами.

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В один момент Міє Хірай побачила сина, проте за секунду зібралась і продовжила майстерно грати далі. До самого кінця композиції хлопчик ходив по сцені, заглядав на інструмент та спостерігав, як грає мами, проте був на диво слухняним і не заважав їй.

Хлопчик вибіг на сцену під час концерту мами / Скриншот з відео Міє Хірай

Закінчивши грати, під гучні оплески, піаністка традиційно поклонилась публіці, взяла сина за руку і пішла зі сцени разом з ним.

Чому він вийшов на сцену

Пізніше вона пояснила, що хлопчик сидів у залі на концерті разом зі своїм татом. Як і всі діти у його віці, він зміг дуже спритно вислизнути з рук тата і забігти на сцену. Вона й раніше багато тренувалась вдома, де хлопчик завжди був поруч, тож він звик до того, що мама грає на інструменті.

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Вона також зізналась, що на концерті основному були друзі та родичі виконавців, тому ця кумедна ситуація нікого не збентежила. Сама ж Міє Хірай також з гумором поставилась до витівки свого сина:

Коли він піднявся на сцену, я вже зробила кілька помилок, тож його поява була полегшенням, і я змогла спокійно і з посмішкою зіграти другу половину твору,

– згадує жінка

Відео з цим зворушливим моментом Міє Хірай виклала у твіттер, де воно набрало понад 84 тисячі вподобань.