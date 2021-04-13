Королева ігристого: Леді Гага вразила своїм образом у рекламі елітного шампанського

Відома співачка та акторка Леді Гага стала обличчям французького шампанського преміум-класу Dom Pérignon. Вона знялась у казковій рекламі, розповідаючи глядачам, що таке справжня творча свобода.

Прихильники можуть насолодитись не просто рекламним роликом, а цілим фільмом, у якому зірка постає головною героїнею. У хвилинному відео Dom Pérignon та Леді Гага створюють вигаданий світ під назвою Queendom, покликаний вражати фантазію та надихати.

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Разом з творчим Ніком Найтом, Dom Pérignon та Леді Гага створили Queendom: світ, де панує абсолютна творча свобода. Світ, що народився в результаті зіткнення двох іскристих енергій,

– підписали відео на Ютуб-каналі бренду

Неймовірними кадрами рекламної кампанії Леді Гага поділилась у своєму інстаграмі. На відео знаменитість з’являється у розкішних сюрреалістичних образах, немов справжня королева. Глядачі бачать її то у сукні з майже невагомої рожевої тканини, то у важкому фіолетовому наряді, що переливається різними кольорами.

Зірка у ніжному рожевому образі / Фото інстаграм Леді Гаги

Гармонійно доповнюють її космічний образ яскраве рожеве волосся, блискучі аксесуари, велична корона з градієнтом та довжелезні нафарбовані нігті – це просто у стилі Леді Гаги!

Такі оригінальні образи стали результатом колаборації співачки та креативного директора бренду Mugler Нікола Формічетті, з яким вона довгі роки працювала раніше.

Знаменитість у сукні, що переливається різними кольорами / Фото інстаграм Леді Гаги

Світ Queendom у рекламі виглядає просто фантастично: динамічні кадри швидко змінюються, зали королівських палаців переливаються різними кольорами, а тіні танцюють чудернацькі танці. У центрі цього калейдоскопу – королева Леді Гага з незмінною пляшкою рожевого Dom Pérignon чи келихом шампанського в руках, символізуючи ту саму свободу безмежної творчості.

Я дуже рада повідомити про свою співпрацю з Dom Pérignon! Ми надихаємося необхідністю творчої свободи, і ми раді поділитися з вами Queendom, мистецьким всесвітом, який ми створили з моїм дорогим другом Ніком Найтом,

– написала співачка

Згодом буде випущено лімітовану колекцію "Dom Pérignon rosé 2005" – рожеве брют, виготовлене з винограду сорту Піно нуар. Це марка шампанського преміум-класу відомого французького виробника Moët & Chandon.

Що може бути приємнішим за звук, з яким відкорковують вино? Адже це означає, що наступні кілька годин пройдуть у приємній компанії вишуканого вина з колекції SHABO. Замовити улюблене вино, не виходячи з дому, можна тут.

Також у рамках рекламної кампанії Леді Гага розробила унікальну скульптуру: пляшка того самого "Dom Pérignon rosé 2005", яку елегантними складками огортає гладкий рожевий матеріал.

Скульптура, яку розробила Леді Гага/ Фото інстаграм Леді Гаги

Повідомляють, що всього 110 екземплярів цієї скульптури будуть представлені лише у флагманських магазинах Dom Pérignon, а весь прибуток передадуть на підтримку фонду Born This Way, заснованого самою Леді Гагою.