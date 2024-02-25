Чим цікава постать Лесі Українки та які оригінальні та небанальні факти приховує біографія визначної авторки, розповідає Life 24.

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Дитина індиго

Якби Леся Українка жила в наш час, її б, ймовірно, назвали дитиною індиго, адже дівчинка навчилась читати ще в 4 роки, шестилітньою вона вже майстерно вишивала, а у 9 – написала свій перший вірш.

У свої 19 років Леся Українка створила підручник "Стародавня історія східних народів" для своїх сестер. Крім того, поетеса знала 7 мов – українську, французьку, німецьку, англійську, польську, російську та італійську. Причому казала, що французькою спілкується краще, ніж російською. Усе це, дійсно, ознаки геніальності.

З самого дитинства письменниця мала великий потенціал / Фото Енциклопедія життя і творчості Лесі Українки

Винахідниця нових слів

Геніальність письменниці не обмежувались її творами. Так, Леся Українка ввела в українську мову такі слова, як "напровесні" та "промінь". І якщо перше ще можна зрозуміти як літературний неологізм, то друге – це вже науковий термін. До речі, талант до створення нових слів авторка могла успадкувати від своєї матері – Олени Пчілки, яка дала життя словам: "мистецтво", "переможець", "палкий" та деяким іншим.

"Єдиний мужчина" в нашому письменстві

Попри хворобливість і тендітність Лесі Українки, Іван Франко назвав її "єдиним мужчиною в нашому письменстві". Хоч сама Леся не вважала себе гідною такого звання, її вважали надзвичайно сильною жінкою та стійкою.

Стильна авторка

Відома авторка була не тільки своїми творчими здобутками, а й витонченим стилем. Загалом образ Лесі Українки можна схарактеризувати трьома словами: мінімалізм, романтика, патріотизм.

На великій кількості світлин її можна побачити у романтичних блузах із кокетливими рукавами-ліхтариками, стриманих довгих спідницях прямого крою та жакетах.

З прикрасами Леся Українка була обережна: їй не потрібне було пір’я у волоссі або бантики на сукні, щоб залишатися у центрі уваги. Поетеса робила ставку на мінімалізм: мереживних рукавичок, лаконічного капелюшка та брошки було достатньо.

Дозволити собі трохи більше письменниця могла, наряджаючись для фотосесії або до свят. У юні роки Леся піддавалася віянням моди й могла позувати у вінку, зі стрічками у волоссі або квітами.



Авторка мала вишуканий, але стриманий стиль / Фото Енциклопедія життя і творчості Лесі Українки

Поетка, яка майстерно вишивала

Леся Українка, хоч і не часто, робила власноруч подарунки – вишивала. Завдяки мамі всі дівчатка в родині любили вишивати. Олена Пчілка була в той час чи не найвидатнішою збирачкою й дослідницею української вишивки. Вона лишила в спадок 6 виданих альбомів українських узорів.

Тож Леся Українка з дитячих років мала мрію – вишити батькові сорочку. На один із днів народження їй подарували матеріали, і в 9 років вона здійснила свою мрію. Також є свідчення, що з великою вдячністю за фахову допомогу в скрутні часи письменниця подарувала вишиту сорочку лікарю з Ялти.

Крім того, є ще одна річ, вишита Лесею Українкою та її подругою Маргаритою Комаровою, – рушник на могилу Тараса Шевченка. Він зберігається в Національному музеї Шевченка. Є й фото, на якому вишивальниці тримають на колінах цей рушник, а поруч із ними стоїть Михайло Косач.



Леся Україна вишила рушника на могилу Тарасові Шевченку / Фото музей "Тарасова гора"

Письменниця з кількома alter ego

Це не надто відомий факт, але у Лесі Українки був іще один псевдонім – Незалежний Українець. На порубіжжі 19 – 20 століть поетеса захоплювалася ідеями соціал-демократів. Вона наголошувала, що соціал-демократичний рух, що охопив усю Європу, "занадто універсальний рух для того, щоб могла українська нація обійтись без нього".

Леся Українка перекладала просвітницькі твори для простого народу, які увійшли до так званої Народної революційної бібліотеки. Наприклад, у виданні "Казка про неправедного царя, як він до розуму прийшов і яку людям пораду дав" зазначено: "Написав Фелікс Волховський. Переклав із московського Незалежний Українець".

Також у Лесі був криптонім "Н.С.Ж" – Незалежна Спілка Жіноча.

Авторка "під наглядом"

Завдяки своїй активній громадянській позиції Леся Українка з 23-річного віку була під таємним наглядом поліції. У музеї видатних діячів української культури є навіть копія справи, що була заведена на дворянку Ларису Петрівну Косач. Причини "уваги" поліції були такі: зв’язок з особливо небезпечним політичним емігрантом Михайлом Драгомановим, прихильність до української ідеї й до соціал-демократичного руху.

Жінка, очі якої змінили колір

В останні роки життя очі Лесі Українки набули надзвичайного блакитного кольору. Цікаво, що до того вони не мали настільки інтенсивного забарвлення, а були швидше сірими. Цей факт, дійсно, дивував усіх довкола, адже очі поетеси були наче неземні. Про це згадує у своїх спогадах Лесина сестра Ісидора Косач-Борисова. Збереглась навіть фотографія, портрет Українки, зроблений саме в той період. Шкода, правда, що світлина чорно-біла, і розгледіти барви погляду поетеси не вдається.



Портрет Лесі України в останні місяці її життя, який зробив Юрій Тесленко-Приходько / Фото Енциклопедія життя і творчості Лесі Українки

Письменниця, ім'я якої стало назвою для астероїда

Мало хто знає, що існує астероїд, названий на честь поетеси. Його повна назва – 2616 Леся (2616 Lesya). Це астероїд головного поясу, відкритий 28 серпня 1970 року.

Поетка, чий голос можна почути й сьогодні

Кілька років тому в Україні представили єдиний архівний запис голосу Лесі Українки.

Як звучить голос Лесі Українки: дивіться відео

Тоді у рамках проєкту "Леся Українка: 150 імен" презентували повне нецензуроване зібрання творів письменниці у 14-ти томах, а на виставці в Українському домі можна було почути єдиний архівний запис з голосом Лесі Українки.