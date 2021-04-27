Лікарі були в шоці: британка народила гігантського малюка – милі фото

Молода британка мала настільки великий животик, що очікувала на двійню. Та насправді це був один гігантський малюк, який вразив усіх своїми розмірами.

21-річна Лея Сендс до кінця вагітності не розуміла, хто ж "оселився" у її животику. За 9 місяців він став настільки великим, що були підозри про двійню.

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В якийсь момент я почала підозрювати, що у мене двійня. Навіть на УЗД не вдалося повністю побачити усю картину. Але гінеколог сказав, що це, скоріш за все, одна дитина, – розповідає жінка.

Коли акушери вперше побачили животик дівчини, то одразу рекомендували робити їй кесарів розтин. Плід був настільки великим, що Леї було б дуже важко народити його стандартним методом.

Лікарі не помилилися, адже на світ вийшов справжній гігант! Хлопчик важив аж 5 з половиною кілограмів. Хоч зазвичай новонароджені мають від 2,9 до 3,9 кілограма.

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Деякі медсестри казали, що вони ніколи не бачили настільки великого хлопчика. Одразу після народження його одягали у вбрання для тримісячних дітей.

Зараз Боббі всього лиш 7 місяців, але він досі виглядає не на свій вік. Незнайомці постійно думають, що малюк значно старший.

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"Мене часто питають, скільки років моїй дитині. І мені доводиться весь час пояснювати, що йому немає й року. Люди дуже дивуються через", – каже Лея.

Хоч Боббі виглядає справжнім гігантом, він абсолютно здоровий і надзвичайно красивий!