Зірка зізналася, що ретельно стежить за раціоном. Спортсменка любить перекусити, але контролює кількість споживаної їжі, щоб підтримувати форму. У чому ще секрети бездоганного вигляду спортсменки, розповідаємо далі.

До теми Час над нею не владний: Джей Ло показала, як вона змінилась за 20 років

Як Лілія Подкопаєва тримає тіло у формі

Відома гімнастка каже, що завжди прагне бути в найкращій формі. Вона тренується в спортивному залі 2 – 3 рази на тиждень.

У мене є така маленька звичка з 1993 року – я завжди ношу з собою ваги. Мій чоловік сміється з цього. Жарти жартами, але коли ти думаєш, що нічого особливого не з'їв, а потім встаєш на ваги – цифри можуть бути зовсім іншими. Я вже давно знаю, що їм, але іноді все-таки хочеться перекусити зайвою булочкою... Я просто люблю поїсти,

– поділилась Лілія Подкопаєва.

Вона додала, що перевіряє свою вагу вранці та ввечері, щоб контролювати ситуацію.

Як зірка спорту виглядає зараз: дивіться фото

Спортсменка зізналася, що полюбляє смажену картоплю з солоним огірком, куркою і котлетами, а також борщ із чорним хлібом, салом і зеленою цибулею. Але при цьому вона любить і дієтичні салати з рибою, оливковою олією та бальзамічним оцтом.

Мені зараз 45 років і я розумію, що тіло постійно змінюється, але моя вага стабільна вже 20 років. Якщо я переїла вчора, то сьогодні можу і не їсти нічого,

– додає Лілія Подкопаєва.

Вона зазначає, що дотримується принципу – крок вправо, крок вліво, а також пильно стежить за виглядом свого гардероба – якщо щось змінюється в талії або плечах, значить, пора зайнятися тренуваннями.