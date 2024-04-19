Звезда призналась, что тщательно следит за рационом. Спортсменка любит перекусить, но контролирует количество потребляемой пищи, чтобы поддерживать форму. В чем еще секреты безупречного вида спортсменки, рассказываем дальше.

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Как Лилия Подкопаева держит тело в форме

Известная гимнастка говорит, что всегда стремится быть в лучшей форме. Она тренируется в спортивном зале 2 – 3 раза в неделю.

У меня есть такая маленькая привычка с 1993 года – я всегда ношу с собой весы. Мой муж смеется над этим. Шутки шутками, но когда ты думаешь, что ничего особенного не съел, а потом встаешь на весы – цифры могут быть совсем другими. Я уже давно знаю, что ем, но иногда все-таки хочется перекусить лишней булочкой... Я просто люблю поесть,

– поделилась Лилия Подкопаева.

Она добавила, что проверяет свой вес утром и вечером, чтобы контролировать ситуацию.

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Спортсменка призналась, что любит жареную картошку с соленым огурцом, курицей и котлетами, а также борщ с черным хлебом, салом и зеленым луком. Но при этом она любит и диетические салаты с рыбой, оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

Мне сейчас 45 лет и я понимаю, что тело постоянно меняется, но мой вес стабилен уже 20 лет. Если я переела вчера, то сегодня могу и не есть ничего,

– добавляет Лилия Подкопаева.

Она отмечает, что придерживается принципа – шаг вправо, шаг влево, а также пристально следит за видом своего гардероба – если что-то меняется в талии или плечах, значит, пора заняться тренировками.