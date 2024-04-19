Завжди має з собою ваги: Лілія Подкопаєва розкрила секрети спортивної фігури

Відома гімнастка Лілія Подкопаєва поділилася секретами своєї дивовижної фігури, яка залишається практично незмінною протягом багатьох років.

Зірка зізналася, що ретельно стежить за раціоном. Спортсменка любить перекусити, але контролює кількість споживаної їжі, щоб підтримувати форму. У чому ще секрети бездоганного вигляду спортсменки, розповідаємо далі.

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Як Лілія Подкопаєва тримає тіло у формі

Відома гімнастка каже, що завжди прагне бути в найкращій формі. Вона тренується в спортивному залі 2 – 3 рази на тиждень.

У мене є така маленька звичка з 1993 року – я завжди ношу з собою ваги. Мій чоловік сміється з цього. Жарти жартами, але коли ти думаєш, що нічого особливого не з'їв, а потім встаєш на ваги – цифри можуть бути зовсім іншими. Я вже давно знаю, що їм, але іноді все-таки хочеться перекусити зайвою булочкою... Я просто люблю поїсти,

– поділилась Лілія Подкопаєва.

Вона додала, що перевіряє свою вагу вранці та ввечері, щоб контролювати ситуацію.

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Спортсменка зізналася, що полюбляє смажену картоплю з солоним огірком, куркою і котлетами, а також борщ із чорним хлібом, салом і зеленою цибулею. Але при цьому вона любить і дієтичні салати з рибою, оливковою олією та бальзамічним оцтом.

Мені зараз 45 років і я розумію, що тіло постійно змінюється, але моя вага стабільна вже 20 років. Якщо я переїла вчора, то сьогодні можу і не їсти нічого,

– додає Лілія Подкопаєва.

Вона зазначає, що дотримується принципу – крок вправо, крок вліво, а також пильно стежить за виглядом свого гардероба – якщо щось змінюється в талії або плечах, значить, пора зайнятися тренуваннями.