Лисий у 29: хлопець здивував своїм перевтіленням – він наростив волосся

Чимало чоловіків турбуються через випадіння волосся. Дехто приймає себе таким, як є, і обирає стильну лисину, а хтось все ж намагається зберегти шевелюру на голові і вдається до експериментів.

Наростити волосся, яке втратив раніше, вирішив один користувач тіктоку перед своїм 30-річчям. Чоловік не зміг прийняти новий образ, тому звернувся у барбершоп за допомогою.

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Чоловік наростив волосся

Бен почав втрачати своє волосся ще у 22 роки. З того часу його лисина повільно збільшувалась, і чоловік був цим неабияк збентежений. Тоді він наважився звернутись до професіонала, аби наростити волосся.

Поки стиліст працював над новим образом, Бен нічого не бачив, адже сидів у затемнених окулярах і нервово чекав результату. Спершу барбер надав форми його волоссю, а тоді приклеїв перуку з чужим та постриг ще і його.



Чоловік наростив волосся, аби приховати лисину / Скриншот з відео

Коли Бен зняв окуляри, він був вражений. Йому неодмінно сподобалась його нова зачіска. З нарощеним волоссям він почуватиметься значно впевненіше. Всі користувачі тіктоку, як один, почали засипати чоловіка компліментами, коли побачили його з новою зачіскою. Він став виглядати як мінімум на 10 років молодшим.

"Вау. Він виглядає зовсім інакше. Це дивовижно";

"Який красень! Сподіваюся, у нього був чудовий день народження!";

"З 40+ помолодшав до 29! Чудова робота хлопці!".

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