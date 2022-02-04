Нарастить потерянные ранее волосы решил один пользователь тиктока перед своим 30-летием. Мужчина не смог принять новый образ, поэтому обратился в барбершоп за помощью.

Интересно Как стареют знаменитости: крутые сравнения от нидерландского дизайнера

Мужчина нарастил волосы

Бен начал терять свои волосы еще в 22 года. С тех пор его лысина медленно увеличивалась, и мужчина был этим очень смущен. Тогда он решился обратиться к профессионалу, чтобы нарастить волосы.

Пока стилист работал над новым образом, Бен ничего не видел, ведь сидел в затемненных очках и нервно ждал результата. Сначала барбер придал форму его волосам, а потом приклеил парик с чужими и постриг еще и их.



Мужчина нарастил волосы, чтобы скрыть лысину / Скриншот с видео

Когда Бен снял очки, он был поражен. Ему непременно понравилась его новая прическа. С наращенными волосами он будет чувствовать себя гораздо увереннее. Все пользователи тиктока, как один, начали засыпать мужчину комплиментами, увидев его с новой прической. Он стал выглядеть как минимум на 10 лет моложе.

"Вау. Он выглядит совсем иначе. Это удивительно";

"Какой красавец! Надеюсь, у него был отличный день рождения!";

"С 40+ помолодел до 29! Замечательная работа ребята!".



