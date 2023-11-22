46-річна жінка розповіла, що листівка прибула до неї додому. Вона проживає там з двома дітьми.

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Адресат раніше жив у їхньому будинку

На листівці було написано "Дорогий Педже, ти не повіриш, але щойно прочитав твій лист від 8 травня. Перепрошую, що не вийшов на зв'язок, але що ти можеш розповісти? Напишу завтра, сподіваюся, тобі сподобалося літо".

На листівці зображено Сіднейський міст Гарбор-Брідж. Також вона адресована Стіву Педжетту.



Листівку відправили 24 роки тому / needtoknow.co.uk

Саманта думає, що він, ймовірно, раніше мешкав у їхньому будинку у Вестгейт-он-Сі, недалеко від Маргіта, Кент, зі своїми батьками Ліліан та Денісом.

Листівка була надіслана 27 серпня 1981 року. Вона подолала майже 17 000 кілометрів, щоб дістатися до Великої Британії.



Жінка не має інформації про адресата / needtoknow.co.uk

На момент відправлення Саманті тоді було лише чотири роки. Наразі вона намагається розшукати Стіва або його родину, щоб передати листівку.

Думаю, Стіву Педжетту зараз було б за 50 або 60, але я впевнена, що він хотів би знати, що його друг Джеррі написав йому, хоч і 42 роки тому. На ній стоїть марка всього 35 центів, тож, можливо, вона застрягла в сортувальному офісі в Австралії чи тут,

– розповіла жінка.

Водночас жодних даних про перебування адресата вона не має та всі пошуки виявляються марними.