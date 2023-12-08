24 Канал зібрав добірку вистав у львівських театрах, які можна встигнути відвідати у грудні та січні. Запевняємо: у переліку знайдуться заходи, як для дорослих, так і для найменших глядачів.

Також цікаво Вихідні з користю: чим зайнятися на зимові свята, щоб не нудьгувати

Вистава "Земля". Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької

Це постановка за відомою однойменною повістю Ольги Кобилянської. Вона триває 1 годину 30 хвилин без антракту. У грудні її, на жаль, вже не вийде відвідати, придбати квитки наразі можна на вистави, що відбудуться 3, 4 та 28 січня.

Крізь призму однієї родини, вистава акцентує на духовній прірві між батьками та дітьми. Сумніви між братами: чи варто захищати Землю, чи позбутись залежності від неї. Це історія про сліпоту батьків до своїх дітей, що призводить до ненависті. Про любов та народження, яке завжди виникає на землі, скільки б вона не зазнала страждань.

Сакральність землі, її життєдайна сила, що дає міць та сковує волю – про це йдеться в інтерпретації твору Ольги Кобилянської Давида Петросяна.

Вистава "Апокрифи". Львівський академічний театр імені Леся Курбаса

Це постановка за драматичними текстами Лесі Українки. Вона триває 1 годину 40 хвилин з антрактом. Відвідати її у Львові можна 23 грудня.

"Апокифи" – вистава-притча про людські пристрасті, вірність, зраду, фанатизм, ланцюг іпостасей людського духу, кожна ланка якого – самооцінка сама по собі, а разом вони утворюють багатошаровий поліфонічний твір.

Балет "Білосніжка та семеро гномів". Львівська національна опера

Це балет на 2 дії, що триває 120 хвилин. Відвідати його можна 24 грудня.

"Білосніжка та семеро гномів" – балет польського композитора Богдана Павловського, написаний на основі казки братів Грімм, яка вчить доброти дітей у цілому світі. Музика постановки наповнена лірикою – для зустрічей Білосніжки й Принца, і гумором – у зображенні кумедних гномів.

Виставу радять для сімейного перегляду. Адже цікава, винахідлива хореографія, мальовничі декорації й костюми викликають захоплення як у юних глядачів, так і дорослих.

Вистава "Клуб "Зневіра"". Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки

Це химерна вистава-вечірка за мотивами "Intermezzo" М. Коцюбинського. Постановка триває 1 година 20 хвилин без антракту та доступна лише для глядачів, котрі старші 18 років. Відвідати дійство у львівському театрі найближчим часом можна 5 січня.

Ця вистава – це один з прем'єрних показів "Клубу "Зневіра"". У межах постановки глядач побуває на справжній вечірці у стилі кабаре з денді-костюмами, живою музикою, гротескними скетчами, фарсом зухвалих конферансьє та спокусливістю грайливих шансоньє-солісток.

У центрі трагікомедійного дійства – шестеро гультяїв, які святкують свою зневіру, впиваються меланхолією, висміюють сучасний соціально-політичний лад, будують свої ідеальні світи та рефлексують про внутрішні страхи.

Зневіра, хандра, меланхолія, акедія. Ви можете її ігнорувати, ви можете її заперечувати, ви можете з нею боротись, ви можете нею впиватись, ви можете нею виправдовуватись, ви можете у ній кохатись. Вона стерегтиме вас і одного разу скує у своїх обіймах,

– йдеться в описі вистави.

Вистава "Веселі Ангелята". Львівський академічний обласний театр ляльок

Це постановка для найменших глядачів, що триває 45 хвилин. Відвідати її можна 23 грудня.

Виставку створили за однойменною книгою Марічки Крижанівської. Вона розповідає про маленьких ангеликів – душі діток, які тільки мають народитися. Вони весело проводять час і намагаються вгадати, що на них чекає після народження.

Одного разу малі бешкетники відшукали книжку з описом життя на Землі й справ звичайних дітей. Вони вирішили спробувати все і негайно. До того ж янголяти мають чарівні хмарки й можуть зробити з них все, що забажають. Веселі розваги героям і глядачам забезпечені.