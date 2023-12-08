24 Канал собрал подборку представлений во львовских театрах, которые можно успеть посетить в декабре и в январе. Уверяем: в списке найдутся мероприятия, как для взрослых, так и для самых маленьких зрителей.

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Спектакль "Земля". Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой

Это постановка по известной одноименной повести Ольги Кобылянской. Она длится 1 час 30 минут без антракта. В декабре ее, к сожалению, уже не получится посетить, купить билеты можно на спектакли, которые состоятся 3, 4 и 28 января.

Сквозь призму одной семьи, спектакль акцентирует внимание на духовной пропасти между родителями и детьми. Сомнения между братьями: стоит ли защищать Землю или избавиться от зависимости от нее. Это история о слепоте родителей к своим детям, что приводит к ненависти. О любви и новой жизни, которая всегда возникает на земле, сколько бы она не испытала страданий.

Сакральность земли, ее животворная сила, дающая мощь и сковывающая волю – об этом говорится в интерпретации произведения Ольги Кобылянской Давида Петросяна.

Спектакль "Апокрифы". Львовский академический театр имени Леся Курбаса

Это постановка по драматическим текстам Леси Украинки. Она длится 1 час 40 минут с антрактом. Посетить ее во Львове можно 23 декабря.

"Апокифы" – спектакль-притча о человеческих страстях, верности, измене, фанатизме, цепь ипостасей человеческого духа, каждое звено которого – самооценка сама по себе, а вместе они образуют многослойное полифоническое произведение.

Балет "Белоснежка и семь гномов". Львовская национальная опера

Это балет в 2 действия, который длится 120 минут. Посетить его можно 24 декабря.

"Белоснежка и семь гномов" – балет польского композитора Богдана Павловского, написанный на основе сказки братьев Гримм, которая учит доброте детей во всем мире. Музыка постановки наполнена лирикой – для встреч Белоснежки и Принца и юмором – в изображении забавных гномов.

Спектакль советуют для семейного просмотра. Ведь интересная, изобретательная хореография, красочные декорации и костюмы вызывают восхищение как у юных зрителей, так и у взрослых.

Спектакль "Клуб "Уныние"". Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки

Это причудливое представление-вечеринка по мотивам "Intermezzo" М. Коцюбинского. Постановка длится 1 час 20 минут без антракта и доступна только зрителям старше 18 лет. Посетить действо во львовском театре в ближайшее время можно 5 января.

Этот спектакль – это один из премьерных показов "Клуба "Уныние"". В рамках постановки зритель побывает на настоящей вечеринке в стиле кабаре с денди-костюмами, живой музыкой, гротескными скетчами, фарсом дерзких конферансье и соблазнительностью игривых шансонье-солисток.

В центре трагикомического действа – шесть бездельников, которые празднуют свое уныние, упиваются меланхолией, высмеивают современный социально-политический строй, строят свои идеальные миры и рефлексируют о внутренних страхах.

Уныние, хандра, меланхолия, аккедия. Вы можете ее игнорировать, вы можете возражать, вы можете с ней бороться, вы можете ею упиваться, вы можете ею оправдываться, вы можете в ней любить себя. Она будет стеречь вас и однажды поймает в своих объятиях,

– говорится в описании спектакля.

Спектакль "Веселые Ангелочки". Львовский академический областной театр кукол

Это постановка для самых маленьких зрителей, которая длится 45 минут. Посетить ее можно 23 декабря.

Выставку создали по одноименной книге Марички Крыжановской. Она рассказывает о маленьких ангелах – душах деток, которые только должны родиться. Они весело проводят время и пытаются угадать, что их ждет после рождения.

Однажды маленькие дебоширы нашли книгу с описанием жизни на Земле и дел обычных детей. Они решили попробовать все и немедленно. К тому же ангелочки обладают волшебными облачками и могут сделать из них все, что пожелают. Веселые развлечения героям и зрителям обеспечены.