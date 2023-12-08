24 Канал рассказывает, чем заняться в эти дни, чтобы не скучать, и провести зимние праздники с пользой.

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Почитать отстроченные книги

Зимние праздничные выходные – хорошее время, чтобы достать с полок книги, чтение которых откладывалось на более свободные дни. Тем более что зима – это самое уютное время года, которое крайне трудно представить без книг. Иногда ничто так не согреет в холодный вечер, как увлекательная история.

Если теряетесь, какую книгу выбрать, и хочется чего-нибудь нового, мы собрали подборку фантастической литературы, которая сможет очаровать кого-либо и подарит кучу незабываемых впечатлений и удовольствия от чтения, а также подборку книг, что помогут погрузиться в сказочную зимнюю атмосферу и по-настоящему насладиться этим периодом.

Интересные истории могут согреть даже в самые холодные дни / Фото Pexels

Погрузиться в зимнюю атмосферу благодаря кино

Кино и мультфильмы не менее хороший способ провести выходные. Для досуга можно выбрать более полезный контент, к примеру, документальные фильмы или познавательные шоу, но можно и расслабиться за просмотром мультфильмов или любимых рождественских эпизодов сериалов.

Кино и мультфильмы бывают как полезными, так и интересными развлечениями / Фото Pexels

Добавить красочного настроения помогут не только любимые фильмы, но и уютная домашняя одежда. Найти его можно в онлайн-магазине Anabel Arto. Здесь позаботились о вещах, которые помогут раскрыть свою естественную чувственность и сиять каждый день!

Устроить домашнее спа

Домашнее спа – это идеальное сочетание полезного и приятного. Теплая ванна, свечи, процедуры для лица и тела, массаж – подарят расслабление, помогут избавиться от стресса и набраться сил для невероятных достижений в новом году. Кроме того, такие процедуры помогут восстановиться физически, что особенно актуально в сезон простуд.

Спа дома – это отдых для души и тела / Фото Pexels

Приготовить любимые блюда

Здоровая пища – одна из самых важных вещей для человеческого организма и благополучия. Однако в повседневной жизни часто может не хватать времени для такой заботы о теле.

В праздничные выходные можно выделить несколько часов и приготовить любимые домашние блюда. Это хороший способ разгрузить организм между праздничными застольями, провести время приятно и сделать полезное дело для своего тела.

Правильное питание – это важное и полезное дело / Фото Pexels

Окунуться в мир игр

Игры дают нам возможность узнать новое, переключиться со стрессовой реальности на вымышленные интересные миры, а также развлечься. Все это делает их достаточно хорошей перспективой для проведения времени в выходные.

Игры могут развлечь и научить новому / Фото Pexels

Кстати, выбрать можно как настольные, так и компьютерные игры. Ранее 24 Канал собрал подборку из 5 идей настольных игр, что не оставят равнодушными ни маленьких, ни взрослых игроков, а также создал перечень кооперативных компьютерных игр, которые можно разделить с близкими.