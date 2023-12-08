24 Канал рассказывает, чем заняться в эти дни, чтобы не скучать, и провести зимние праздники с пользой.
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Почитать отстроченные книги
Зимние праздничные выходные – хорошее время, чтобы достать с полок книги, чтение которых откладывалось на более свободные дни. Тем более что зима – это самое уютное время года, которое крайне трудно представить без книг. Иногда ничто так не согреет в холодный вечер, как увлекательная история.
Если теряетесь, какую книгу выбрать, и хочется чего-нибудь нового, мы собрали подборку фантастической литературы, которая сможет очаровать кого-либо и подарит кучу незабываемых впечатлений и удовольствия от чтения, а также подборку книг, что помогут погрузиться в сказочную зимнюю атмосферу и по-настоящему насладиться этим периодом.
Интересные истории могут согреть даже в самые холодные дни / Фото Pexels
Погрузиться в зимнюю атмосферу благодаря кино
Кино и мультфильмы не менее хороший способ провести выходные. Для досуга можно выбрать более полезный контент, к примеру, документальные фильмы или познавательные шоу, но можно и расслабиться за просмотром мультфильмов или любимых рождественских эпизодов сериалов.
Кино и мультфильмы бывают как полезными, так и интересными развлечениями / Фото Pexels
Устроить домашнее спа
Домашнее спа – это идеальное сочетание полезного и приятного. Теплая ванна, свечи, процедуры для лица и тела, массаж – подарят расслабление, помогут избавиться от стресса и набраться сил для невероятных достижений в новом году. Кроме того, такие процедуры помогут восстановиться физически, что особенно актуально в сезон простуд.
Спа дома – это отдых для души и тела / Фото Pexels
Приготовить любимые блюда
Здоровая пища – одна из самых важных вещей для человеческого организма и благополучия. Однако в повседневной жизни часто может не хватать времени для такой заботы о теле.
В праздничные выходные можно выделить несколько часов и приготовить любимые домашние блюда. Это хороший способ разгрузить организм между праздничными застольями, провести время приятно и сделать полезное дело для своего тела.
Правильное питание – это важное и полезное дело / Фото Pexels
Окунуться в мир игр
Игры дают нам возможность узнать новое, переключиться со стрессовой реальности на вымышленные интересные миры, а также развлечься. Все это делает их достаточно хорошей перспективой для проведения времени в выходные.
Игры могут развлечь и научить новому / Фото Pexels
Кстати, выбрать можно как настольные, так и компьютерные игры. Ранее 24 Канал собрал подборку из 5 идей настольных игр, что не оставят равнодушными ни маленьких, ни взрослых игроков, а также создал перечень кооперативных компьютерных игр, которые можно разделить с близкими.