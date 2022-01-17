У своєму тіктоці Тіффані регулярно публікує відео у стилі "до – після". Спершу вона постає без косметики у повсякденному одязі, а потім – з макіяжем, стильним одягом та красивою укладкою волосся.

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Загалом на жінку підписані понад 700 тисяч людей, а за увесь час їй вдалося зібрати майже 10 мільйонів вподобань.

Тіффані переконана, що можна красиво виглядати незалежно від віку. Головне – доглядати за собою, регулярно тренувати та руйнувати непотрібні стереотипи в голові. Адже 62 – це всього лиш вік. Але, звісно, жінка час від часу робить уколи ботоксу у відповідних закладах, щоб приховати зморшки. Деякі речі можна виправити лише у такий спосіб.

Я приваблива жінка, незважаючи на вік. Хочу, щоб усі ви були впевненими в собі, – розповідає Тіффані.

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Не всі готові сприймати відкритість від Тіффані. Вона регулярно "наштовхується" на різних тролів у коментарях, яким не подобаються такі погляди на життя. Однак жінка просто старається не звертати на них увагу. Тим паче, що підписники завжди тішать її розкішними компліментами: