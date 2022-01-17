В своем тиктоке Тиффани регулярно публикует видео в стиле "до – после". Сначала она появляется без косметики в повседневной одежде, а затем – с макияжем, стильной одеждой и красивой укладкой волос.
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В общей сложности на женщину подписаны более 700 тысяч человек, а за все время ей удалось собрать почти 10 миллионов лайков.
Тиффани убеждена, что можно красиво выглядеть вне зависимости от возраста. Главное – ухаживать за собой, регулярно тренировать и разрушать ненужные стереотипы в уме. Ведь 62 – это всего лишь возраст. Но, конечно, женщина время от времени делает уколы ботокса в соответствующих заведениях, чтобы скрыть морщинки. Некоторые вещи можно исправить только таким образом.
Я привлекательная женщина, невзирая на возраст. Хочу, чтобы все вы были уверены в себе, – рассказывает Тиффани.
Не все готовы воспринимать открытость Тиффани. Она регулярно "наталкивается" на разных троллей в комментариях, которым не нравятся такие взгляды на жизнь. Однако женщина просто старается не обращать на них внимание. Тем более что подписчики всегда радуют ее роскошными комплиментами:
- Ты просто невероятный выглядишь.
- Выглядишь не на 62 года, а на 26!
- Хейтеры, оставьте ее в покое. Она еще очень молода, сильна и красива. Многим женщинам нужно быть такими.
- Не верю, что тебе 62 года!