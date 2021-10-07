Напередодні весілля дружка на ім’я Брітні показала у тіктоці, як перекроїла плаття. На думку дівчини, сукня була трішки старомодною. Та й взагалі не дуже їй личила. А заплатила дружка аж 300 доларів.

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Сукню ми замовили через Інтернет і, на жаль, вона зовсім мені не личить. На моделі плаття виглядало по-іншому. Це розчарувало мене й наречену, – розповіла Брітні.

Але нічого страшного! Хоч дівчина трішки переживала, та змогла самотужки все перекроїти: вона обітнула рукава, збільшила виріз на грудях та окреслила талію. Справді, Брітні змогла "врятувати" це плаття. Наречена теж оцінила зміни!

Як Брітні змінила плаття – дивіться нижче

Відео набрало понад 1,6 мільйона переглядів. Щоправда, деякі люди почали звинувачувати Брітні в тому, що вона хоче затьмарити наречену своєю красою:

Якби у моєї дружки вистачило сміливості зробити це з платтям, яке я вибрала, я б сказала їй не приходити на весілля.

Так виглядає, що ви – головний герой на чужому весіллі.

Та наречена заспокоїла користувачів тіктоку. Вона стверджує, що дівчата самі вибирали собі плаття, і їй навпаки сподобалося, як дружка переробила сукню. Брітні теж не очікувала на таку агресивну реакцію.

Я ніколи не могла собі уявити, що це відео приверне стільки уваги й що так багато людей негативно відреагують, – ділиться своїми думками Брітні.

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Дівчина також оприлюднила фотографії з весілля. Там чітко видно, що ніхто взагалі не переживає через плаття. Всі щасливі й задоволені!

Брітні з нареченою / Скриншот тікток brittneyraetoday