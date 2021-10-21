Зворушливий відео наречена опублікувала у своєму тіктоці griffithk5. Всього за кілька днів ролик переглянули понад 2,5 мільйони людей. Усі в захваті від такого красивого жесту!

Цікаво Візитна картка: SHABO Limited Edition Сапераві-Каберне Фран

Мій батько здивував мого вітчима, запросивши його пройтися разом з нами (до вівтаря, – Life 24), – розповіла наречена.

Батько вирішив запросити вітчима всього за кілька хвилин до початку церемонії. Про це знали лише наречена та її мама. Гості дуже позитивно відреагували на настільки красивий та доброзичливий вчинок.

"Всі там почали плакати, включно з моїм вітчимом, коли він йшов з нами", – згадує наречена.

Цей момент також зафільмували гості. Наречена спершу опублікувала їхнє відео: воно набрало 3,4 мільйона переглядів.

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO.

Користувачі тіктоку були в захваті від цього моменту. Люди захоплені батьком, адже він зробив все, щоб його дочка була щасливою на весіллі: