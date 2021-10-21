Люди в захваті від вчинку батька нареченої на весіллі: він здивував усіх

Американка оприлюднила зворушливий момент з власного весілля, коли батько вів її під вівтар. Він несподівано попросив, щоб до них приєдналася ще одна важлива для нареченої людина. Гості не стримували сліз, адже ніхто цього не очікував.

Зворушливе відео наречена опублікувала у своєму тіктоці griffithk5. Всього за кілька днів ролик переглянули понад 2,5 мільйони людей. Усі в захваті від такого красивого жесту!

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Мій батько здивував мого вітчима, запросивши його пройтися разом з нами (до вівтаря, – Life 24), – розповіла наречена.

@griffithk5 Reply to @meaganbylski a different perspective from our amazing videographer @maxbernardweddingvideos ♬ original sound - GriffithK5

Батько вирішив запросити вітчима всього за кілька хвилин до початку церемонії. Про це знали лише наречена та її мама. Гості дуже позитивно відреагували на настільки красивий та доброзичливий вчинок.

"Всі там почали плакати, включно з моїм вітчимом, коли він йшов з нами", – згадує наречена.

Цей момент також зафільмували гості. Наречена спершу опублікувала їхнє відео: воно набрало 3,4 мільйона переглядів.

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Користувачі тіктоку були в захваті від цього моменту. Люди захоплені батьком, адже він зробив все, щоб його дочка була щасливою на весіллі: