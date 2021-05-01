Нове життя: люди перетворюють на шедеври старі картини з барахолок – фото

Художники зі спільноти на Reddit не просто створюють малюнки, а перетворюють звичайні картини з розпродажів та барахолок на круті сучасні твори мистецтва. Оцініть результати такої креативної модернізації.

Учасники спільноти під назвою Repainting шукають картини на гаражних розпродажах, секонд-хендах, у знайомих чи навіть у сміттєвих баках. Вони приносять звичайні картини додому і додають кілька деталей фарбами, перетворюючи їх на шедеври сучасного мистецтва.

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Художники органічно додають до творів мистецтва сучасні відомих персонажів з фільмів, мультфільмів, телешоу, предмети попкультури та відомі бренди. Через це на картинах з'являється новий сенс, а звичайний нудний пейзаж стає оригінальним та кумедним.

Знаменита сцена із "Сяйва" на диво органічно сюди вписалась

Фото davepollotart

Автор назвав свій шедевр "морською нісенітницею"

Фото OldUglyArtHoarder

Автор вирішив домалювати свого улюбленця, яка краса!

Фото lupiloopdiloop

У спільноті закликають вивільнити свою творчість, не стримуватись і спробувати самому "забруднити" кілька старих картин своїми фантазійними доповненнями:

Знайдіть картину на гаражному розпродажі, в магазині товарів для дому чи в сміттєвому ящику та перефарбуйте її. Додайте трохи монстрів! Додайте НЛО!

– пишуть творці спільноти

"Великий урожай однієї скибочки"

Фото TheGnarledBranch

Автор продав цей витвір на аукціоні, щоб зібрати гроші на проєкт, присвячений боротьбі з проблемою голоду у світі

Фото davepollotart

Так ось, чому він такий здивований!

Фото myriyevskyy

Для того, щоб опублікувати свою роботу художники повинні дотримуватись лише одного правила: малювати лише звичайними фарбами поверх оригінальної картини: "Жодні цифрові роботи не допускаються, лише традиційно перефарбовані картини справжньою, "фізичною" фарбою."

"Я купив цю картину і відчув, що мені терміново потрібен тут кіт!"

Фото Technicallynotrobots

Ось тепер ця картина виглядає по-справжньому "живою"

Фото rrrrreeeeeddddd

Зіграємо в уно?

Фото DPJ333

Картині однозначно не вистачало тут жабки

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Фото i-am-mothman

Здається мем із цим чоловіком робить будь-що краще

Фото MTGKozan

"Я подумав, що ця сцена виглядає як місце, куди Дарт Вейдер піде насолоджуватися самотністю"

Фото Ubadishnard

А на оригіналі вона тримала в руках гітару

Фото OldUglyArtHoarder

Так набагато краще, ніж звичайний портрет

Фото orqa

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Щось у стилі Далі

Фото ramshackleray

Прекрасний пейзаж став раєм для покемонів

Фото OldUglyArtHoarder