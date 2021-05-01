Участники сообщества под названием Repainting ищут картины на гаражных распродажах, секонд-хенде, у знакомых или даже в мусорных баках. Они приносят обычные картины домой и добавляют несколько деталей красками, превращая их в шедевры современного искусства.

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Художники органично добавляют к произведениям искусства современных известных персонажей из фильмов, мультфильмов и телешоу, предметы поп-культуры и известные бренды. Поэтому на картинах появляется новый смысл, а обычный скучный пейзаж становится оригинальным и забавным.

Знаменитая сцена с "Сияния" удивительно органично сюда вписалась

Фото davepollotart

Автор назвал свой шедевр "морской чушью"

Фото OldUglyArtHoarder

Автор решил дорисовать своего любимца, какая красота!

Фото lupiloopdiloop

В сообществе призывают освободить свое творчество, не сдерживаться и попробовать самому "испачкать" несколько старых картин своими фантазийными дополнениями:

Найдите картину на гаражной распродаже, в магазине товаров для дома или в мусорном ящике и перекрасьте ее. Добавьте немного монстров! Добавьте НЛО!

– пишут создатели сообщества

"Большой урожай одного ломтика"

Фото TheGnarledBranch

Автор продал это произведение на аукционе, чтобы собрать деньги на проект, посвященный борьбе с проблемой голода в мире

Фото davepollotart

Так вот, почему он так удивлен!

Фото myriyevskyy

Для того, чтобы опубликовать свою работу художники должны соблюдать только всего правило: рисовать только обычными красками поверх оригинальной картины: " Никакие цифровые работы не допускаются, только традиционно перекрашены картины настоящей, "физической" краской".

"Я купил эту картину и почувствовал, что мне срочно нужен здесь кот!"

Фото Technicallynotrobots

Вот теперь эта картина выглядит по-настоящему "живой"

Фото rrrrreeeeeddddd

Сыграем в уно?

Фото DPJ333

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Картине однозначно не хватало лягушки

Фото i-am-mothman

Кажется, мем с этим мужчиной делает что угодно лучше

Фото MTGKozan

"Я подумал, что эта сцена выглядит как место, куда Дарт Вейдер пойдет наслаждаться одиночеством"

Фото Ubadishnard

А на оригинале она держала в руках гитару

Фото OldUglyArtHoarder

Так гораздо лучше, чем обычный портрет

ото orqa

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Что-то в стиле Дали

Фото ramshackleray

Прекрасный пейзаж стал раем для покемонов