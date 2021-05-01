Участники сообщества под названием Repainting ищут картины на гаражных распродажах, секонд-хенде, у знакомых или даже в мусорных баках. Они приносят обычные картины домой и добавляют несколько деталей красками, превращая их в шедевры современного искусства.
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Художники органично добавляют к произведениям искусства современных известных персонажей из фильмов, мультфильмов и телешоу, предметы поп-культуры и известные бренды. Поэтому на картинах появляется новый смысл, а обычный скучный пейзаж становится оригинальным и забавным.
Знаменитая сцена с "Сияния" удивительно органично сюда вписалась
Фото davepollotart
Автор назвал свой шедевр "морской чушью"
Фото OldUglyArtHoarder
Автор решил дорисовать своего любимца, какая красота!
Фото lupiloopdiloop
В сообществе призывают освободить свое творчество, не сдерживаться и попробовать самому "испачкать" несколько старых картин своими фантазийными дополнениями:
Найдите картину на гаражной распродаже, в магазине товаров для дома или в мусорном ящике и перекрасьте ее. Добавьте немного монстров! Добавьте НЛО!
– пишут создатели сообщества
"Большой урожай одного ломтика"
Фото TheGnarledBranch
Автор продал это произведение на аукционе, чтобы собрать деньги на проект, посвященный борьбе с проблемой голода в мире
Фото davepollotart
Так вот, почему он так удивлен!
Фото myriyevskyy
Для того, чтобы опубликовать свою работу художники должны соблюдать только всего правило: рисовать только обычными красками поверх оригинальной картины: " Никакие цифровые работы не допускаются, только традиционно перекрашены картины настоящей, "физической" краской".
"Я купил эту картину и почувствовал, что мне срочно нужен здесь кот!"
Фото Technicallynotrobots
Вот теперь эта картина выглядит по-настоящему "живой"
Фото rrrrreeeeeddddd
Сыграем в уно?
Фото DPJ333
Картине однозначно не хватало лягушки
Фото i-am-mothman
Кажется, мем с этим мужчиной делает что угодно лучше
Фото MTGKozan
"Я подумал, что эта сцена выглядит как место, куда Дарт Вейдер пойдет наслаждаться одиночеством"
Фото Ubadishnard
А на оригинале она держала в руках гитару
Фото OldUglyArtHoarder
Так гораздо лучше, чем обычный портрет
ото orqa
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Что-то в стиле Дали
Фото ramshackleray
Прекрасный пейзаж стал раем для покемонов
Фото OldUglyArtHoarder