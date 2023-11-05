Джо Камерон, 71-річна британка, не відчуває болю. Причина полягає у генетичних мутаціях.

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Жінка неодноразово мала переломи

За своє довге життя Камерон мала переломи рук і ніг, важкі операції, народжувала дітей – і все це миналося майже безболісно. Вона має мутацію раніше невідомого гену, який, на думку вчених, відіграє велику роль у передаванні інформації про біль та пам'ять про нього.

Це відкриття дозволяє сподіватися, що з часом з'являться нові методи лікування хронічного болю. Від нього страждають мільйони людей по всьому світу.

Крім відсутності болю, Джо Камерон майже ніколи не панікує. Востаннє ця здатність проявила себе кілька років тому, коли жінка потрапила у дорожню пригоду.

Цікаво, що дуже довго жінка сама не усвідомлювала, що вона унікальна.

Я знала, що мені постійно щастить, але не усвідомлювала, що я чимось відрізняюсь від інших. Я не помічала за собою нічого дивного десь до 65 років,

– говорить Джо Камерон.

Лише коли їй довелося замінити кульшовий суглоб, і щоб зняти біль після операції Джо Камерон вистачило двох таблеток парацетамолу, вона зрозуміла, що має певні особливості, пише Guardian.