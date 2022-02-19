Цій 24-річній доньці точно не позаздриш. Її мачуха молодша на 4 роки, і вона не знає, як з цим змиритись.

Цікаво Велика любов: найтриваліші королівські шлюби в історії

Мачуха молодша за доньку

Дівчина вирішила поділитись своєю історією на платформі Reddit. Вона розповіла, що минулого тижня її батько одружився із дівчиною значно молодшою за нього. Це трапилась невдовзі після розлучення батьків, причиною якого стала молода коханка.

Новий роман у батька розпочався лише рік тому, а весілля було дуже поспішним. Проте найбільше доньку хвилює те, що її нова мачуха молодша за неї.

Добре. Цими вихідними мій тато одружився зі своєю дівчиною. Мені 24, а моїй новій мачусі 20,

– написала донька.



Мачуха молодша за доньку / Фото Unsplash

Дівчина також додала, що у нової дружини з батьком різниця дуже велика, а саме – 25 років. Зараз її батьку 44, а коли розпочався роман коханці було всього 19. Її допис отримав чимало коментарів. Користувачі намагались підтримати дівчину, а дехто жартував з цього приводу.