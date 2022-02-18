Проте цим сім'ям і не доводиться цього робити, адже вони щасливі у шлюбі вже десятки років. Розповідаємо у нашому матеріалі про найтриваліші шлюби серед представників королівських родин.

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Найтриваліші королівські шлюби

Королева Єлизавета і принц Філіп



Королева Єлизавета і принц Філіп / Фото Getty Images

Очолюють список найтриваліших шлюбів королева Єлизавета і принц Філіп, які одружені вже 73 роки. Вперше вони зустрілись, коли були зовсім дітьми, а от закохались вже через кілька років раз і назавжди. Молоді представники королівських родин заручились у 1947 році, а після смерті батька в 1952 році принцеса Єлизавета отримала статус королеви. Під час офіційної коронації принц Філіп встав на коліна перед королевою та пообіцяв їй нескінченну вірність.

Королева Румунії Анна і король Румунії Міхай I



Королева Румунії Анна і король Румунії Міхай I / Фото з відкритих джерел

Ціле життя провели разом і Королева Анна та король Міхай I. Ця пара познайомилась на весіллі королеви Єлизавети і принца Філіпа в 1947 році. Згодом Міхай I зробив пропозицію, але був змушений зректися престолу.

Міхай втратив країну, але виграв виняткову жінку,

– згодом прокоментував Стеліан Танасе, знайомий королівської пари.

Король та королева одружилися в 1948 році в православній церкві після того, як Папа Пій XII відмовив Анні у проханні вийти заміж за некатолика. Католицьку церемонію вінчання провели у Монако в 1966 році.

Імператор Японії Акіхіто та імператриця Мітіко



Імператор Японії Акіхіто та імператриця Мітіко / Фото royalcentral

Лідирує і ця королівська сім'я, яка разом вже 62 роки. Спадкоємець престолу Японії Акіхіто зустрів свою жінку у 1957 році. І вже через 2 роки після знайомства за королівським весіллям спостерігало 15 мільйонів людей в прямому ефірі по телебаченню. Чоловік з дружиною досі разом та виховують 3 дітей.

Принц Едвард та Кетрін, герцогиня Кентська



Принц Едвард та Кетрін, герцогиня Кентська / Фото Getty Images

Принц Едвард зустрів кохання свого життя Кетрін Уорслі, коли служив на англійській військовій базі. Королівські представники зіграли весілля у 1961 році і провели разом у шлюбі вже 60 років.

Король Костянтин II і королева Греції Анна-Марія



Король Костянтин II і королева Греції Анна-Марія / Фото Getty Images

Останні правителі Греції король Костянтин II і королева Анна-Марія також б'ють рекорди тривалістю свого кохання. Пара зустрілася в 1959 році, коли Костянтину було 19 років, а Анні-Марії лише 13. Кілька років по тому пара зустрілася знову і дружба молодих людей переросла в роман. Вже у січні 1963 року світові оголосили про заручини пари. Члени королівської сім'ї одружені вже 57 років і мають п'ятьох дітей.

Король Харальд V і королева Соня



Король Харальд V і королева Соня / Фото Getty Images

Ця історія кохання зачарувала чи не усіх жителів Норвегії. Тодішній принц Гаральд закохався у звичайну дівчину. Батько принца дав дозвіл на шлюб лише через 9 років. Майбутню королеву народ одразу визнав, а ця історія стала схожа на справжню казку. Представники королівської родини одружені вже 53 роки.