Однако этим семьям и не приходится этого делать , ведь они счастливы в браке уже десятки лет. Рассказываем в нашем материале о самых продолжительных браках среди представителей королевских семей.

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Самые продолжительные королевские браки

Королева Елизавета и принц Филипп



Королева Елизавета и принц Филипп / Фото Getty Images

Возглавляют список самых продолжительных браков королева Елизавета и принц Филипп, которые женаты уже 73 года. Впервые они встретились, когда были совсем детьми, а вот влюбились уже через несколько лет раз и навсегда. Молодые представители королевских семей обручились в 1947 году, а после смерти отца в 1952 году принцесса Елизавета получила статус королевы. Во время официальной коронации принц Филипп преклонил колени перед королевой и пообещал ей бесконечную верность.

Королева Румынии Анна и король Румынии Михай I



Королева Румынии Анна и король Румынии Михай I / Фото из открытых источников

Целую жизнь провели вместе и Королева Анна и король Михай I. Эта пара познакомилась на свадьбе королевы Елизаветы и принца Филиппа в 1947 году. Впоследствии Михай I сделал предложение, но был вынужден отречься от престола.

Михай потерял страну, но выиграл исключительную женщину,

– впоследствии прокомментировал Стелиан Танасе, знакомый королевской пары .

Король и королева поженились в 1948 году в православной церкви после того, как Папа Пий XII отказал Анне в просьбе выйти замуж за некатолика. Католическую церемонию венчания провели в Монако в 1966 году.

Император Японии Акихито и императрица Митико



Император Японии Акихито и императрица Митико / Фото royalcentral

Лидирует и эта королевская семья, которая вместе уже 62 года. Наследник престола Японии Акихито встретил свою женщину в 1957 году. И уже через 2 года после знакомства за королевской свадьбой наблюдало 15 миллионов человек в прямом эфире по телевидению. Муж с женой все еще вместе и воспитывают 3 детей.

Принц Эдвард и Кэтрин, герцогиня Кентска



Принц Эдвард и Кэтрин, герцогиня Кентская / Фото Getty Images

Принц Эдвард встретил любовь своей жизни Кэтрин Уорсли, когда служил на английской военной базе. Королевские представители сыграли свадьбу в 1961 году и провели вместе в браке уже 60 лет.

Король Константин II и королева Греции Анна-Мария



Король Константин II и королева Греции Анна-Мария / Фото Getty Images

Последние правители Греции король Константин II и королева Анна-Мария также бьют рекорды продолжительностью своей любви. Пара встретилась в 1959 году, когда Константину было 19 лет, а Анне-Марии всего 13. Несколько лет спустя пара встретилась снова и дружба молодых людей переросла в роман. Уже в январе 1963 года миру объявили о помолвке пары. Члены королевской семьи вместе уже 57 лет и имеют пятерых детей.

Король Харальд V и королева Соня



Король Харальд V и королева Соня / Фото Getty Images