Не исключение и звезды Голливуда. Однако почти все они со временем становятся более красивыми: будь то косметические процедуры и услуги пластических хирургов или любовь публики омолаживает их лица. В фотоподборке 24 канала делимся с вами интересными сравнениями, как изменились звезды.

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Как изменились звезды Голливуда

Джессика Честейн



Джессика Честейн / Фото Getty Images

Хлоя Морец



Хлоя Морец / Фото Getty Images

Кендалл Дженнер



Кендалл Дженнер / Фото Getty Images

Адам Драйвер



Адам Драйвер / Фото Reddit

Ноа Сайрус



Ноа Сайрус / Фото Reddit

Дженнифер Лопес



Дженнифер Лопес / Фото Getty Images

Бритни Спирс



Бритни Спирс / Фото Getty Images

Лили-Роуз Депп



Лили-Роуз Депп / Фото Getty Images

Тейлор Свифт



Тейлор Свифт / Фото Reddit

Кара Делевинь