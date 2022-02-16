Не исключение и звезды Голливуда. Однако почти все они со временем становятся более красивыми: будь то косметические процедуры и услуги пластических хирургов или любовь публики омолаживает их лица. В фотоподборке 24 канала делимся с вами интересными сравнениями, как изменились звезды.
Интересно Совершенно не стареет: как бабушке удается выглядеть на 20
Как изменились звезды Голливуда
Джессика Честейн
Джессика Честейн / Фото Getty Images
Хлоя Морец
Хлоя Морец / Фото Getty Images
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Фото Getty Images
Адам Драйвер
Адам Драйвер / Фото Reddit
Ноа Сайрус
Ноа Сайрус / Фото Reddit
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / Фото Getty Images
Бритни Спирс
Бритни Спирс / Фото Getty Images
Лили-Роуз Депп
Лили-Роуз Депп / Фото Getty Images
Тейлор Свифт
Тейлор Свифт / Фото Reddit
Кара Делевинь
Кара Делевинь / Фото Reddit