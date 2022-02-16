Не виняток і зірки Голлівуду. Проте майже всі вони з часом стають красивішими: чи то косметичні процедури та послуги пластичних хірургів, чи то любов публіки омолоджує їхні обличчя. У фотодобірці 24 каналу ділимось з вами цікавими порівняннями, як змінились зірки.

Цікаво Зовсім не старіє: як бабусі вдається виглядати на 20

Як змінились зірки Голлівуду

Джессіка Честейн



Джессіка Честейн / Фото Getty Images

Хлоя Морец



Хлоя Морец / Фото Getty Images

Кендалл Дженнер



Кендалл Дженнер / Фото Getty Images

Адам Драйвер



Адам Драйвер / Фото Reddit

Ноа Сайрус



Ноа Сайрус / Фото Reddit

Дженніфер Лопес



Дженніфер Лопес / Фото Getty Images

Брітні Спірс



Брітні Спірс / Фото Getty Images

Лілі-Роуз Депп



Лілі-Роуз Депп / Фото Getty Images

Тейлор Свіфт



Тейлор Свіфт / Фото Reddit

Кара Делевінь



Кара Делевінь / Фото Reddit