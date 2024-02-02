У цей день можна обрати як кокетливий макіяж, так і класичні червоні губи. Які цікаві образи для натхнення використати, розповідаємо далі.

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Вишукані та спокусливі смокі

Класичний образ на День святого Валентина – це простий димчатий смокі-айс у поєднанні з рум’янами та червоними губами.

Я вважаю, що такий макіяж створює відблиски та чіткість, які змусять ваші очі сяяти, не позбавляючи вас водночас рожевих або червоних кольорів у рум’янах і помаді,

– каже засновниця косметичного бренду Бріттані Ло.

Як зробити такий макіяж: дивіться відео

Швидкий та милий нюд

Немає часу довго фарбуватися у цей День святого Валентина? Спробуйте створити швидкий і простий нюдовий образ. Найкраще те, що для цього потрібно всього кілька продуктів. Після нанесення праймера, BB-крему та коректора додайте рідкі рум'яна на щоки, повіки та губи, щоб отримати милий рожевий образ.

Як зробити такий макіяж: дивіться відео

Яскравий макіяж для закоханих

Червонієте, бо закохані до нестями? Не приховуйте це своїм макіяжем, а навпаки підкресліть. Для такого образу спочатку нанесіть найсвітліші рум'яна на внутрішній куточок щік, потім більш яскраві відтінки – на середину. Закріпіть результат, додаючи найтемніший відтінок на зовнішні куточки.

Як зробити такий макіяж: дивіться відео

Натуральний та сміливий універсальний макіяж

За словами експертки L'Oreal Paris Клаудії Бетанкур, цей макіяж із природним обличчям і водночас яскравими губами не так вже й складно зробити. А крім того, що він простий, такий образ також буде універсальним – з ним не доведеться перероблювати макіяж для побачення після роботи.

Почніть із тональної основи, потім окресліть губи олівцем для брів (так, олівцем для брів) природного кольору. Нанесіть трохи червоного відтінку в центр і багато блиску зверху, щоб отримати вигляд полуничних губ,

– радить експертка.

Як виглядає такий макіяж: дивіться фото

Рожеві очі, що сяють від кохання

Візажистка Сем Кайл каже, що немає кращого рішення для Дня святого Валентина, ніж сяючий рожевий макіяж.

Як виглядає такий макіяж: дивіться фото

Для того, щоб створити такий образ, вона радить нанести праймер, коректор та основа, а також зробити контуринг.

Потім використовуючи хайлатер, додайте сяйва на кінчик носа, верхню частину вилиць і середину чола. Мета полягає в тому, щоб підняти та підкреслити ваші природні риси обличчя,

– каже візажистка.

Щоб створити рожевий відтінок на щоках, вона пропонує використовувати пудрові та кремові рум'яна, а для сяйва очей рекомендує нанести рожеві тіні та додати чорну підводку.