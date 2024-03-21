У моду повернулася зокрема й зачіска Рейчел. Сама Дженніфер Еністон знову зробила собі таку стрижку, як у культовому серіалі. Тепер візажистка Оксана Бугай показала, як зробити макіяж, як у героїні "Друзів".

Цікаво Ідеальний макіяж для карих очей: які відтінки виділять погляд та додадуть йому сяйва

Макіяж Рейчел з "Друзів"

Візажистка розповіла, що Рейчел має засмаглу шкіру, тож необхідно особливо ретельно підібрати основу. Якщо ж такої немає, то можна створити її самостійно. До прикладу, візажистка не мала такої тональної основи, тому змішала сама потрібний відтінок.

Щоб зробити гарний об'єм на обличчі, необхідно нанести консилер на зону під очима, а далі провести лінії за стандартною схемою для макіяжу. Щоб ще більше створити ефект засмаглої шкіри, необхідно ретельно та якісно попрацювати з бронзером.

Рум'яна також варто обирати теплого відтінку, щоб продовжити естетику засмаглої шкіри. Варто звернути увагу, що наносити їх треба нижче, ніж у сучасному макіяжі, адже естетика 90-х передбачала саме таке нанесення. Після цього треба добре припудрити обличчя.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Брови у Рейчел тоненькі, тому їх треба злегка зафарбувати. Що ж стосується макіяжу очей, то він виконується у сірих відтінках – такий собі сірий смокі-айс. Також треба профарбувати вії тушшю.

Макіяж губ – у коричневих відтінках. Спочатку треба нанести олівець, а після – помаду.

Секрети макіяжу Рейчел Грін з "Друзів": дивіться відео

Щоб максимально відтворити образ Рейчел Грін з серіалу "Друзі", можна створити таку ж укладку, як у Дженніфер Еністон.