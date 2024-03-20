Насправді ж це не так. Візажисти сходяться на думці, що власниці карих очей володіють навіть більшою свободою вибору, коли йдеться про тіні або підводки, оскільки їхні райдужки насправді поєднують у собі суміш всіх основних відтінків. Як може виглядати ідеальний макіяж для карооких, розповідаємо далі.

До теми Найкращий макіяж для синіх очей: прийоми, що зроблять погляд глибоким та виразним

Секрет успіху у теплих тонах

Всі теплі відтінки ідеально підходять карооким дівчатам. Червоні, оранжеві, рожеві та навіть фіолетові тіні пасуватимуть до такого кольору очей.

Єдиний колір з цього списку, який може викликати проблеми – рожевий. Важливо вибирати виключно його теплі відтінки, які будуть підкреслювати глибину тону карих очей.

Як виглядає ідеальний макіяж для карих очей: дивіться фото

Макіяж для карих очей у рожевих тонах

Будь-які червоні й фіолетові базові тони добре контрастують із зеленими й жовтими пігментами в райдужці карих очей. Це миттєво підсилює їхню насиченість, роблячи погляд набагато яскравішими.

Мідь, рожеве золото, червоний апельсин та інші теплі відтінки можна поєднувати в одному макіяжі.

Як зробити макіяж у рожевих тонах: дивіться відео

Макіяж у фіолетових відтінках

Будь-який відтінок фіолетового, від лавандового до сливового, добре поєднується з карими очима.

Оскільки ці відтінки можуть варіюватися від світлого до глибокого, спробуйте використовувати баклажановий лайнер замість звичного чорного. Це посилить насиченість очей.

Якщо ж яскраві лайнери лякають, тіні в тій же гамі кольорів також зроблять свою справу.

Макіяж для карих очей у фіолетових тонах: дивіться відео

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Натуральні кольори

Бежеві та коричневі тони робитимуть карі очі бляклими. Але якщо все ж потрібно створити образ у натуральних відтінках, обирати краще завжди модні золотисті, сріблясті й бронзові кольори.

Ці варіанти – ідеальний вибір для димчастого макіяжу очей, який підійде як для денного, так і для вечірнього виходу.

Макіяж для карих очей у бронзових тонах: дивіться відео

Відтінки зеленого спектра

Хай то хакі або темний відтінок моху, зелені тони завжди вдало доповнюють карі очі, виділяючи пігмент, що є в основі кольору райдужок.

Зараз в моді зелений з золотими переливами, який ближче до оливкового тону. Такий відтінок – чудовий вибір для карооких, адже він додасть глибини погляду.

Макіяж для карих очей в оливкових тонах: дивіться відео

Сині кольори для карих очей

Улюблений контраст багатьох візажистів при створенні макіяжу для карих очей – поєднання синього та коричневого. Холодний тон блакитного різко контрастує з теплим відтінком карих очей, що змушує очі виглядати яскравіше.

Макіяж для карих очей в синіх тонах: дивіться відео

Це також найпростіший спосіб виглядати більш бадьоро, адже синій візуально відбілює білки очей, знімаючи втому.

Для бездоганного вигляду такого макіяжу, тримайте колір як можна ближче до лінії вій для кращого контрасту.