Такі очі вражають самі по собі й навіть без макіяжу виглядають ефектно. Однак ще більше підкреслити їхню красу можливо. Який макіяж найкраще підходить до блакитних або синіх очей, розповідаємо далі.

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Використовуйте правильні кольори тіней

Використання правильних кольорів тіней є одним із найважливіших і найпростіших способів підкреслити блакитні очі. Найкраще для такої задачі підійдуть коричневі відтінки.

Золотисті, мідні, персикові, помаранчеві тіні – відмінне доповнення до повсякденного макіяжу блакитних та синіх очей. Тепло, присутнє в цих кольорах, допомагає виділити погляд. Крім того, ці відтінки допомагають підкреслити теплі золотисті плями, які часто присутні в блакитних очах.

Водночас фіолетовий – це ще один додатковий колір тіней для блакитних очей. Від лавандового до сливового, всі відтінки фіолетового можна використовувати для підкреслення погляду. Прохолода і спокій фіолетових тонів допоможуть блакитним очам виглядати ще яскравіше.

Ідеальний макіяж блакитних очей: дивіться відео

Тримайтеся подалі від синього

Багато людей з блакитними очима вважають, що поєднання блакитних синіх відтінків підкреслить їхній погляд. Як не дивно, але все працює навпаки. Насправді синій макіяж зовсім не підкреслює блакитні очі, а пригнічує їхній природний колір і робить погляд менш яскравим.

Якщо ж відмовитися від синього в макіяжі важко, найкраще надавати перевагу темним відтінкам цього кольору. Темно-синій становитиме меншу конкуренцію з природним кольором очей і не робитиме погляд бляклим.

Як виглядає синій макіяж блакитних очей: дивіться фото

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Зробіть свій макіяж простим

Макіяж блакитних очей легко перевантажити. Сині очі яскраві самі по собі, тож надмірний макіяж може навпаки приглушити їх. Простий макіяж натомість дозволить природній красі блакитних очей сяяти й не перекриватиме її.

Замість того, щоб використовувати яскраві тіні для повік і темну, щільну підводку для очей, розтушовуйте засоби. Наносьте підводку тонкою лінією, а тіні обирайте світлішого кольору. Так природна краса блакитних очей буде у центрі уваги.

Легкий макіяж для блакитних очей: дивіться фото

Не забудьте про хайлайтер

Легке підсвічування навколо очей значно підкреслить їхній колір без використання темної підводки. Хайлайтер також може допомогти зробити блакитні очі яскравішими та запобігти тому, щоб вони виглядали занадто холодними.

Як підсвітити блакитні очі: дивіться фото

Щоб підкреслити блакитні очі, нанесіть хайлайтер на виступи прямо під бровами та у внутрішні куточки очей. Так вийде створити природне сяйво, яке освітлить і зробить очі виразнішими.

Водночас переконайтеся, щоб хайлайтер мерехтів не надто яскраво, аби уникнути неприродного вигляду. Також надавайте перевагу засобам у нейтральних відтінках перлів чи шампанського, щоб створити більш натуральний образ.