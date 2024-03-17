Такие глаза впечатляют сами по себе и даже без макияжа выглядят эффектно. Однако еще больше подчеркнуть их красоту возможно. Какой макияж лучше всего подходит к голубым или синим глазам, рассказываем далее.

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Используйте правильные цвета теней

Использование правильных цветов теней является одним из важнейших и самых простых способов подчеркнуть голубые глаза. Лучше всего для такой задачи подойдут коричневые оттенки.

Золотистые, медные, персиковые, оранжевые тени – отличное дополнение к повседневному макияжу голубых и синих глаз. Тепло, присутствующее в этих цветах, помогает выделить взгляд. Кроме того, эти оттенки помогают подчеркнуть теплые золотистые пятна, которые часто присутствуют в голубых глазах.

В то же время фиолетовый – это еще один дополнительный цвет теней для голубых глаз. От лавандового до сливового, все оттенки фиолетового можно использовать для подчеркивания взгляда. Прохлада и спокойствие фиолетовых тонов помогут голубым глазам выглядеть еще ярче.

Идеальный макияж голубых глаз: смотрите видео

Держитесь подальше от синего

Многие люди с голубыми глазами считают, что сочетание голубых синих оттенков подчеркнет их взгляд. Как ни странно, но все работает наоборот. На самом деле синий макияж вовсе не подчеркивает голубые глаза, а подавляет их естественный цвет и делает взгляд менее ярким.

Если же отказаться от синего в макияже трудно, лучше всего отдавать предпочтение темным оттенкам этого цвета. Темно-синий составит меньшую конкуренцию с естественным цветом глаз и не будет делать взгляд блеклым.

Как выглядит синий макияж голубых глаз: смотрите фото

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Сделайте свой макияж простым

Макияж голубых глаз легко перегрузить. Синие глаза яркие сами по себе, поэтому чрезмерный макияж может наоборот приглушить их. Простой макияж взамен позволит естественной красоте голубых глаз сиять и не будет перекрывать ее.

Вместо того чтобы использовать яркие тени для век и темную, плотную подводку для глаз, растушевывайте средства. Наносите подводку тонкой линией, а тени выбирайте более светлого цвета. Так естественная красота голубых глаз будет в центре внимания.

Легкий макияж для голубых глаз: смотрите фото

Не забудьте о хайлайтере

Легкая подсветка вокруг глаз значительно подчеркнет их цвет без использования темной подводки. Хайлайтер также может помочь сделать голубые глаза ярче и предотвратить то, чтобы они выглядели слишком холодными.

Как подсветить голубые глаза: смотрите фото

Чтобы подчеркнуть голубые глаза, нанесите хайлайтер на выступы прямо под бровями и во внутренние уголки глаз. Так получится создать естественное сияние, которое осветлит и сделает глаза более выразительными.

В то же время убедитесь, чтобы хайлайтер мерцал не слишком ярко, чтобы избежать неестественного вида. Также отдавайте предпочтение средствам в нейтральных оттенках жемчуга или шампанского, чтобы создать более натуральный образ.