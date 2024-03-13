К слову, зеленый – это самый редкий цвет глаз. Так, по статистике Американской академии офтальмологии, лишь 2% населения планеты могут похвастаться таким оттенком, а палитра зеленых глаз очень разноцветная – от золотисто-зеленых до насыщенных изумрудных. А как подчеркнуть уникальный цвет с помощью макияжа – рассказывает Life 24.

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Как сочетать цвета между собой

Нередко зеленоглазым советуют подчеркнуть взгляд зелеными оттенками. Впрочем, такой макияж не будет создавать акцентов именно на оттенках глаз. Поэтому лучше воспользоваться цветовым кругом Иттена. Этот инструмент в целом дает понять, как сочетать цвета между собой в несколько способов.



Цветовой круг Иттена

Существует несколько способов сочетания цветов:

комплементарные (дополнительные, контрастные)

классический треугольник,

сочетание по похожим цветам,

прямоугольная схема,

квадратная схема.



Способы сочетания цветов по цветовому кругу Иттена

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Какие тени лучше всего подходят для зеленых глаз

Отталкиваясь от цветового круга Иттена, для зеленого цвета глаз лучше всего подойдут теплые оттенки золотистого, бронзового, коричневого, персикового, а также фиолетового или розового цвета. Также зеленым глазам подойдут темно-серые или темно-зеленые тени.

Эксперты отмечают, что выбирать стоит теплые оттенки, которые будут добавлять взгляду сияния. К примеру, фиолетовые и розовые оттенки сделают взгляд ярче, одновременно серые тени лучше использовать для вечернего макияжа.

Для ежедневного макияжа лучше выбрать нюдовые золотистые, коричневые или персиковые оттенки. Такая палитра не будет перекрывать естественный цвет глаз.

Пример нежного розового макияжа для зеленых глаз: смотрите видео

Кроме того, визажисты советуют зеленоглазым выбирать не черную подводку, а коричневую – она также будет подчеркивать необычный оттенок глаз. Что касается туши, то лучше отдать предпочтение классической черной.