Какие самые распространенные ошибки в макияже делают нежелательные особенности более заметными и добавляют возраста, рассказываем далее.

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Слишком много тонального крема

Слишком много чего-либо всегда не лучшая идея, особенно когда дело касается тонального крема. Цель этого средства – создать ровную основу, которая скроет недостатки или покраснения на лице. Но тональный не должен заменять корректор или консилер – два дополнительных продукта, которые выполняют свою функцию. Вместо этого следует выбрать тональную основу, которая соответствует тону кожи, включая ее оттенок (теплый, прохладный или нейтральный).

Как только вы найдете подходящую основу, не нужно наносить ее на все лицо, достаточно только на проблемные зоны. Хорошо растушуйте макияж влажной губкой или кистью, не забывая про шею. Нанесение большего количества тонального крема может лишь подчеркнуть морщины и заломы, сделав поры еще больше.

Темные тени для век

С возрастом наши глаза могут изменить форму и стать более прикрытыми, при этом верхнее веко может казаться более припухшим, скрывая нижнее. Это немного усложняет нанесение теней для век, поэтому некоторые компенсируют это, нанося тени очень темного оттенка, чтобы создать контраст.

К сожалению, любой слишком темный цвет только подчеркнет морщины и будет выглядеть немного резковато. Лучшее решение – выбрать тени светлого или нейтрального оттенка, например серо-коричневого или бежевого, они помогут визуально открыть глаза.

Как выглядит такой макияж: смотрите фото

Пренебрежение бровями

Мода на брови меняется настолько часто, что порой сложно успевать за новыми тенденциями. Однако важно понимать, что брови имеют огромное значение в композиции лица. Очень тонкие и редкие могут добавить несколько лишних лет. В большинстве случаев не придется вкладывать средства в микроблейдинг, просто возьмите карандаш для бровей подходящего оттенка и заполните участки, на которых нет волос. Важно придерживаться естественной линии бровей и не пытаться создать форму там, где ее не существует.

Темная помада

Слишком темная помада может создать нелепый контраст, если тон кожи не дополняет ее. Она также может выделить небольшие морщины вокруг губ. Вместо этого попробуйте обвести губы нюдовым карандашом, а сверху нанести помаду нейтрального тона и блеск, чтобы придать губам немного объема.

Как выглядит такой макияж: смотрите фото

Темная подводка на нижнее веко

Нанесение черной или коричневой подводки для глаз на нижнее веко может визуально "закрыть глаза", сделав их меньше. Это может привлечь внимание к темным кругам и другим изменениям вокруг глаз. Лучше использовать в этой области телесную подводку для глаз, она сделает глаза ярче и больше, а взгляд свежее.