Які найпоширеніші помилки в макіяжі роблять небажані особливості більш помітними та додають віку, розповідаємо далі.

До теми Додадуть пару років навіть наймолодшим: які відтінки волосся старять жінок

Забагато тонального крему

Занадто багато чого-небудь завжди не найкраща ідея, особливо коли справа стосується тонального крему. Мета цього засобу – створити рівну основу, яка приховає недоліки або почервоніння на обличчі. Але тональний не повинен замінювати коректор або консилер – два додаткові продукти, які виконують свою функцію. Натомість слід обрати тональну основу, яка відповідає тону шкіри, включно з її відтінком (теплий, прохолодний або нейтральний).

Щойно ви знайдете відповідну основу, не потрібно наносити її на все обличчя, достатньо тільки на проблемні зони. Добре розтушуйте макіяж вологою губкою або пензлем, не забуваючи про шию. Нанесення більшої кількості тонального крему може лише підкреслити зморшки й заломи, зробивши пори ще більшими.

Темні тіні для повік

З віком наші очі можуть змінити форму і стати більш прикритими, при цьому верхня повіка може здаватися більш припухлою, приховуючи нижню. Це трохи ускладнює нанесення тіней для повік, тому деякі компенсують це, наносячи тіні дуже темного відтінку, щоб створити контраст.

На жаль, будь-який надто темний колір тільки підкреслить зморшки й матиме трохи різкий вигляд. Найкраще рішення – вибрати тіні світлого або нейтрального відтінку, наприклад сіро-коричневого або бежевого, вони допоможуть візуально відкрити очі.

Як виглядає такий макіяж: дивіться фото

Нехтування бровами

Мода на брови змінюється настільки часто, що часом складно встигати за новими тенденціями. Однак важливо розуміти, що брови мають величезне значення в композиції обличчя. Дуже тонкі й рідкі можуть додати кілька зайвих років. У більшості випадків не доведеться вкладати кошти в мікроблейдинг, просто візьміть олівець для брів відповідного відтінку і заповніть ділянки, на яких немає волосся. Важливо дотримуватися природної лінії брів і не намагатися створити форму там, де її не існує.

Темна помада

Занадто темна помада може створити безглуздий контраст, якщо тон шкіри не доповнює її. Вона також може виділити невеликі зморшки навколо губ. Замість цього спробуйте обвести губи нюдовим олівцем, а зверху нанести помаду нейтрального тону і блиск, щоб надати губам трохи об'єму.

Як виглядає такий макіяж: дивіться фото

Темна підводка на нижню повіку

Нанесення чорної або коричневої підводки для очей на нижню повіку може візуально "закрити очі", зробивши їх меншими. Це може привернути увагу до темних кіл та інших змін навколо очей. Краще використовувати в цій ділянці тілесну підводку для очей, вона зробить очі яскравішими та більшими, а погляд свіжішим.