На самом же деле это не так. Визажисты сходятся во мнении, что обладательницы карих глаз обладают даже большей свободой выбора, когда речь идет о тенях или подводке, поскольку их радужки на самом деле сочетают в себе смесь всех основных оттенков. Как может выглядеть идеальный макияж для кареглазых, рассказываем далее.

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Секрет успеха в теплых тонах

Все теплые оттенки идеально подходят кареглазым девушкам. Красные, оранжевые, розовые и даже фиолетовые тени подойдут к такому цвету глаз.

Единственный цвет из этого списка, который может вызвать проблемы – розовый. Важно выбирать исключительно его теплые оттенки, которые будут подчеркивать глубину тона карих глаз.

Как выглядит идеальный макияж для карих глаз: смотрите фото

Макияж для карих глаз в розовых тонах

Любые красные и фиолетовые базовые тона хорошо контрастируют с зелеными и желтыми пигментами в радужке карих глаз. Это мгновенно усиливает их насыщенность, делая взгляд намного ярче.

Медь, розовое золото, красный апельсин и другие теплые оттенки можно сочетать в одном макияже.

Как сделать макияж в розовых тонах: смотрите видео

Макияж в фиолетовых оттенках

Любой оттенок фиолетового, от лавандового до сливового, хорошо сочетается с карими глазами.

Поскольку эти оттенки могут варьироваться от светлого до глубокого, попробуйте использовать баклажановый лайнер вместо привычного черного. Это усилит насыщенность глаз.

Если же яркие лайнеры пугают, тени в той же цветовой гамме также сделают свое дело.

Макияж для карих глаз в фиолетовых тонах: смотрите видео

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Натуральные цвета

Бежевые и коричневые тона будут делать карие глаза блеклыми. Но если все же нужно создать образ в натуральных оттенках, выбирать лучше всегда модные золотистые, серебристые и бронзовые цвета.

Эти варианты – идеальный выбор для дымчатого макияжа глаз, который подойдет как для дневного, так и для вечернего выхода.

Макияж для карих глаз в бронзовых тонах: смотрите видео

Оттенки зеленого спектра

Будь то хаки или темный оттенок мха, зеленые тона всегда удачно дополняют карие глаза, выделяя пигмент, что есть в основе цвета радужек.

Сейчас в моде зеленый с золотыми переливами, который ближе к оливковому тону. Такой оттенок – отличный выбор для кареглазых, ведь он придаст глубины взгляду.

Макияж для карих глаз в оливковых тонах: смотрите видео

Синие цвета для карих глаз

Любимый контраст многих визажистов при создании макияжа для карих глаз – сочетание синего и коричневого. Холодный тон голубого резко контрастирует с теплым оттенком карих глаз, что заставляет глаза выглядеть ярче.

Макияж для карих глаз в синих тонах: смотрите видео

Это также самый простой способ выглядеть более бодро, ведь синий визуально отбеливает белки глаз, снимая усталость.

Для безупречного вида такого макияжа, держите цвет как можно ближе к линии ресниц для лучшего контраста.