Розповідаємо, які продукти використовує для щоденного мейку модель та інфлюенсерка Кайлі Дженнер, а також ділимось інструкцією, яка допоможе без особливих зусиль повторити її образ.

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Як зробити макіяж від Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер розповіла свої секрети непомітного макіяжу. 26-річна модель та інфлюенсерка показала в інстаграм свій "швидкий повсякденний макіяж" з продуктами від її бренду Kylie Cosmetics. В описі до відео вона перерахувала всю косметику, що використовує. Цікаво, що для такого образу їй потрібно лише чотири засоби.

Цей природний макіяж виглядає неймовірно! Ти виглядаєш як богиня,

– написав користувач соцмережі, коментуючи образ Дженнер.

Блогерка починає свій макіяж з нанесення бронзера на чисте та свіже обличчя. Засіб вона додає, зокрема на повіки, перед тим, як розтушувати його пензлем.

Як повторити образ Кайлі Дженнер вдома: дивіться відео

Кайлі також використовує консилер і бронзер, щоб злегка оформити ніс і вилиці. Крім того, модель наносить шар рум’ян на щоки та робить ніжно-рожевими губи за допомогою свого бальзаму "Love That 4 U".

Вії та брови ж інфлюенсерка залишає без косметики, демонструючи їхню природність та натуральність.