Нещодавно знаменитість показала, як досягнути чітких ліній під час створення макіяжу. Які хитрощі використовує зірка, розповідаємо далі.

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Як створює чіткі лінії у макіяжі Вікторія Бекхем

Вікторія Бекхем ніколи не приховувала, що вона дуже ретельно за собою доглядає і витрачає на це не малі суми грошей. Секретами свого догляду та макіяжу вона залюбки ділиться з підписниками у соцмережах.

Нещодавно 49-річна модельєрка розповіла, як їй вдається отримати чіткий контур обличчя, тобто, виділити вилиці, зробити грамотний контуринг та візуально зменшити об’єм лиця. Цим процесом зірка поділившись у детальному відео.

Як Вікторія Бекхем робить контуринг: дивіться відео

У ролику Вікторія спочатку візуально звузила ніс, намалювавши по всій довжині перенісся тонкі темні лінії. Після цього вона навела лінії під вилицями, щоб підкреслити їх виразність. Згодом Бекхем намалювала на лобі хрестики, які після розтушування візуально його зменшать.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Мені потрібен контурний гарний продукт, який відчувається як ручка, щоб я могла просто малювати та розтушовувати, він такий простий у використанні,

– пояснила зірка.

Після контурингу знаменитість розтушувала всі лінії пальцями та спеціальним пензлем. У результаті вона отримала чітку лінію носа, вилиць, чола і підкреслити щелепи.