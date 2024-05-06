Якщо від природи у дівчини невеликі очі, які глибоко посаджені, то це з легкістю можна виправити за допомогою макіяжу. Як ще зробити та які поради дають візажисти – далі у матеріалі Life 24.

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Секрети макіяжу, який збільшує очі

Щоб візуально зробити погляд виразнішим, а очі – більшими, необхідно дотримуватися певних правил у макіяжі.

Обов'язкове використання консилера й хайлайтера

Не варто нехтувати консилером, адже його використання допоможе приховати синці під очима. Вони роблять очі меншими, підкреслюють зморшки та набряклість, тому для виразного погляду необхідно приховати синці.

Обов'язковим також є використання хайлайтера, адже він допоможе підняти погляд. Візажисти радять нанести невелику кількість продукту біля контуру брів – це допоможе візуально підняти брови та зробити погляд відкритим.

Заповнити простір між віями

Візажисти радять заповнювати простір між віями, щоб зробити очі візуально більшими. Такий лайфхак допоможе створити чітку лінію форми очей, а у поєднанні зі стрілками зробить погляд відкритим.

Щипчики й туш

Щоб зробити погляд візуально більшим, варто приділити увагу віям. Так, необхідно підкрутити їх спеціальними щипцями, а також ретельно профарбувати тушшю. Візажисти додають, що треба обирати туш не ту, що подовжує вії, а для об'єму – саме така допоможе зробити погляд виразнішим.



Туш та підкручування вій – важливий етап у виразному макіяжі очей / Фото Pexels / Antoni Shkraba

Поєднання світлих та темних тіней

Допоможуть візуально зробити очі більшими й комбінації тіней. Так, світлі та темні тіні для повік у правильно поєднанні зможуть відкрити погляд. За порадами візажистів, світлі тіні варто наносити на центр повіки, а темні – на зовнішній кут. Окрім того, треба ретельно розтушовувати засоби, щоб не був помітний різкий перехід.

Підводка для очей

Як не дивно, але, щоб візуально збільшити очі, необхідно обирати світлі відтінки підводки. Візажисти пояснюють, що блакитні підводки роблять білки очей світлішими, а це – візуально збільшує очі.

Як збільшити очі вдвічі

Збільшити очі можна й за допомогою одного простого трюку. Так, блогерка радить намалювати потайну стрілку, яка розкриє погляд.

Одрі Бус розповіла, що для початку необхідно зробити звичайний макіяж з тонкою стрілкою. Після цього вона радить продублювати чорну стрілку білим олівцем й ретельно її розтушувати, щоб лишилася лише тінь.

Коли стрілка буде розтушована, то необхідно взяти коричневі тіні й за допомогою пензлика нанести їх на білу стрілку. Для завершення макіяжу треба скористатися тушшю, що додає об'єму.

Блогерка показала, як вдвічі збільшити очі: дивіться відео

До слова, візажисти додають, що візуально збільшити очі допоможуть губи. Так, акцент на губах розкриє погляд та притягуватиме до нього увагу.