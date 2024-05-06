Якщо від природи у дівчини невеликі очі, які глибоко посаджені, то це з легкістю можна виправити за допомогою макіяжу. Як ще зробити та які поради дають візажисти – далі у матеріалі Life 24.
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Секрети макіяжу, який збільшує очі
Щоб візуально зробити погляд виразнішим, а очі – більшими, необхідно дотримуватися певних правил у макіяжі.
- Обов'язкове використання консилера й хайлайтера
Не варто нехтувати консилером, адже його використання допоможе приховати синці під очима. Вони роблять очі меншими, підкреслюють зморшки та набряклість, тому для виразного погляду необхідно приховати синці.
Обов'язковим також є використання хайлайтера, адже він допоможе підняти погляд. Візажисти радять нанести невелику кількість продукту біля контуру брів – це допоможе візуально підняти брови та зробити погляд відкритим.
- Заповнити простір між віями
Візажисти радять заповнювати простір між віями, щоб зробити очі візуально більшими. Такий лайфхак допоможе створити чітку лінію форми очей, а у поєднанні зі стрілками зробить погляд відкритим.
- Щипчики й туш
Щоб зробити погляд візуально більшим, варто приділити увагу віям. Так, необхідно підкрутити їх спеціальними щипцями, а також ретельно профарбувати тушшю. Візажисти додають, що треба обирати туш не ту, що подовжує вії, а для об'єму – саме така допоможе зробити погляд виразнішим.
Туш та підкручування вій – важливий етап у виразному макіяжі очей / Фото Pexels / Antoni Shkraba
- Поєднання світлих та темних тіней
Допоможуть візуально зробити очі більшими й комбінації тіней. Так, світлі та темні тіні для повік у правильно поєднанні зможуть відкрити погляд. За порадами візажистів, світлі тіні варто наносити на центр повіки, а темні – на зовнішній кут. Окрім того, треба ретельно розтушовувати засоби, щоб не був помітний різкий перехід.
- Підводка для очей
Як не дивно, але, щоб візуально збільшити очі, необхідно обирати світлі відтінки підводки. Візажисти пояснюють, що блакитні підводки роблять білки очей світлішими, а це – візуально збільшує очі.
Як збільшити очі вдвічі
Збільшити очі можна й за допомогою одного простого трюку. Так, блогерка радить намалювати потайну стрілку, яка розкриє погляд.
Одрі Бус розповіла, що для початку необхідно зробити звичайний макіяж з тонкою стрілкою. Після цього вона радить продублювати чорну стрілку білим олівцем й ретельно її розтушувати, щоб лишилася лише тінь.
Коли стрілка буде розтушована, то необхідно взяти коричневі тіні й за допомогою пензлика нанести їх на білу стрілку. Для завершення макіяжу треба скористатися тушшю, що додає об'єму.
Блогерка показала, як вдвічі збільшити очі: дивіться відео
До слова, візажисти додають, що візуально збільшити очі допоможуть губи. Так, акцент на губах розкриє погляд та притягуватиме до нього увагу.