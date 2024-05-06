Як візуально збільшити очі: поради та секрети ефектного макіяжу

6 травня 2024, 09:32
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Перше, на що звертають увагу як чоловіки, так і жінки – очі. Виразний погляд надає образу привабливості, а правильно підібраний макіяж, ніби магнітом притягує увагу партнера.

Якщо від природи у дівчини невеликі очі, які глибоко посаджені, то це з легкістю можна виправити за допомогою макіяжу. Як ще зробити та які поради дають візажисти – далі у матеріалі Life 24.

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Секрети макіяжу, який збільшує очі

Щоб візуально зробити погляд виразнішим, а очі – більшими, необхідно дотримуватися певних правил у макіяжі.

  • Обов'язкове використання консилера й хайлайтера

Не варто нехтувати консилером, адже його використання допоможе приховати синці під очима. Вони роблять очі меншими, підкреслюють зморшки та набряклість, тому для виразного погляду необхідно приховати синці.

Обов'язковим також є використання хайлайтера, адже він допоможе підняти погляд. Візажисти радять нанести невелику кількість продукту біля контуру брів – це допоможе візуально підняти брови та зробити погляд відкритим.

  • Заповнити простір між віями

Візажисти радять заповнювати простір між віями, щоб зробити очі візуально більшими. Такий лайфхак допоможе створити чітку лінію форми очей, а у поєднанні зі стрілками зробить погляд відкритим. 

  • Щипчики й туш

Щоб зробити погляд візуально більшим, варто приділити увагу віям. Так, необхідно підкрутити їх спеціальними щипцями, а також ретельно профарбувати тушшю. Візажисти додають, що треба обирати туш не ту, що подовжує вії, а для об'єму – саме така допоможе зробити погляд виразнішим.


Туш та підкручування вій – важливий етап у виразному макіяжі очей / Фото Pexels / Antoni Shkraba 

  • Поєднання світлих та темних тіней

Допоможуть візуально зробити очі більшими й комбінації тіней. Так, світлі та темні тіні для повік у правильно поєднанні зможуть відкрити погляд. За порадами візажистів, світлі тіні варто наносити на центр повіки, а темні – на зовнішній кут. Окрім того, треба ретельно розтушовувати засоби, щоб не був помітний різкий перехід.

  • Підводка для очей

Як не дивно, але, щоб візуально збільшити очі, необхідно обирати світлі відтінки підводки. Візажисти пояснюють, що блакитні підводки роблять білки очей світлішими, а це – візуально збільшує очі.

Як збільшити очі вдвічі

Збільшити очі можна й за допомогою одного простого трюку. Так, блогерка радить намалювати потайну стрілку, яка розкриє погляд.

Одрі Бус розповіла, що для початку необхідно зробити звичайний макіяж з тонкою стрілкою. Після цього вона радить продублювати чорну стрілку білим олівцем й ретельно її розтушувати, щоб лишилася лише тінь.

Коли стрілка буде розтушована, то необхідно взяти коричневі тіні й за допомогою пензлика нанести їх на білу стрілку. Для завершення макіяжу треба скористатися тушшю, що додає об'єму. 

Блогерка показала, як вдвічі збільшити очі: дивіться відео

До слова, візажисти додають, що візуально збільшити очі допоможуть губи. Так, акцент на губах розкриє погляд та притягуватиме до нього увагу. 

Автор: Анжеліка Байбак