Усі типи очей за формою умовно ділять на кілька груп: з навислими повіками, круглі, мигдалеподібні, розкосі азіатські, підняті, опущені, близько посаджені та широко посаджені. Відштовхуючись від цього, необхідно правильно підбирати макіяж.

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Очі з навислими повіками

Прихована рухлива повіка завдає певних незручностей при створенні макіяжу, однак це можна легко виправити. До прикладу, володаркою таких очей є акторка Блейк Лайвлі, втім вона завжди має неймовірний макіяж.

Наносячи макіяж, тримайте очі відкритими, щоб знайти природну складку. Потім нанесіть тіні трохи вище складки, щоб колір не загубився. Нанесіть тіні як на нижні, так і на верхні повіки, щоб зберегти баланс,

– радять візажисти.

Також можна додати трохи блискучих тіней, аби зробити акцент на очах. Експерти радять використовувати водостійку туш, аби на шкірі не залишалися сліди. Також варто добре промалювати лінію росту вій.

Розкосі очі азіатського типу

Така форма очей характерна вузьким розрізом та відсутністю складки верхньої повіки. Головна задача у макіяжі – відкрити очі та зробити їх візуально більшими. Тому візажисти радять використовувати темні відтінки, наносячи їх ближче до лінії росту вій і розтушовувати вверх. Також можна додати тіні з блискітками.

У макіяжі також варто віддати перевагу рідким підводкам. Власницею такої форми очей є акторка Сандра О.

Мигдалеподібні очі

Із самої назви стає зрозумілим, що така форма очей нагадує мигдаль. Такі очі мають овальну форму, а зовнішні куточки злегка підняті. Візажисти зазначають, що такій формі пасує майже будь-який макіяж.

Актриси Зої Кравітц та Анджеліна Джолі є прикладом людей з мигдалеподібними очима. Їхні візажисти зазвичай обмежуються чіткими стрілками та базовними кольорами, хоча можна використовувати і яскраві.

Окрім того, підводку краще використовувати ближче до зовнішнього кутка – так виникне більш "котячий погляд".

Круглі очі

Круглі очі, як правило, мають однакову ширину та висоту, тому у власниць такої форми є багато простору для створення красивого макіяжу, не виглядаючи надто надмірно. Візажисти радять підкреслювати зовнішні кутки очей – це додасть балансу формі. Також варто надавати перевагу нейтральним відтінкам, а темніші кольори – краще наносити на зовнішній куточок.

Зберігайте нейтральні кольори тіней на повіках і поступово додавайте темніші відтінки до зовнішнього куточка. Зовнішній відтінок повинен нагадувати бічну букву "V" з точкою, трохи нахиленою вгору до скроні. Підводка також дуже підходить до круглих очей, оскільки вона подовжує форму очей,

– говорять візажисти.

Експерти зазначають, що можна використовувати й один відтінок. Тоді весь акцент у макіяжі буде на очах.

Яскравою представницею круглих очей є зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортега.

Очі з піднятими догори кінчиками

Підняті очі дещо відрізняються від класичних мигдалеподібних очей, оскільки зовнішні куточки очей спрямовані вгору, а нижня лінія вій довша за верхню лінію вій. Ця форма надає природний ефект "котячого погляду". З такою формою неймовірно ефектно виглядає смокі-айс.

До прикладу, британська телеведуча Мая Джама завжди підкреслює свій неперевершений погляд ефектним макіяжем.

Очі з опущеними кутами

У опущеної форми очей зовнішній кут нижче, ніж внутрішній. Головна мета у такому макіяжі – підійняти очі, аби не було ефекту "сумного погляду". Для цього необхідно додати темних тіней на верхню повіку та намалювати гачкоподібну стрілку.