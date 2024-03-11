Одна малайзійська пара вирішила зменшити муки вибору в останньому питанні й обрала кішок як подружок нареченої. Як виглядала незвична церемонія, розповідаємо далі.

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Як кішки стали подружками нареченої

Наречений і наречена з Малайзії вбрали кішок у невеликі сукні, щоб вони супроводили жінку до вівтаря. Відео з незвичайної церемонії показала авторка контенту Алієся Насир на своїй сторінці в тікток.

Дівчина продемонструвала, як кішки на руках в інших гостей слідують за парою до весільного вівтаря. Пара була дуже задоволена тим, що свідками на їхньому весіллі стали домашні тварини. Ролик з церемонії став вірусним і набрав понад 1 мільйон переглядів.

Як виглядали кішки на весіллі: дивіться відео

Усі три кішки були одягнені в індивідуальні вбрання, спеціально підібрані для церемонії. Одна тварина була в повністю рожевій сукні з головним убором, що оточував її голову і нагадував квітку, а інша виглядала як справжня принцеса в золотому батику і відповідних аксесуарах.

Третя кішка, здавалося, була одягнена в найнезвичайніше вбрання. У центрі її образу красувався білий бант, а на голові була коричнева перука і корона.

Залишаючись абсолютно спокійними й нерухомими, всі три кішки трималися поруч зі своїми господарями, які є членами сім'ї нареченого і нареченої, поки їх вели до вівтаря.

Багатьом глядачам сподобалася незвичайна ідея.

"Я б не тільки дістав камеру, а й зажадав, щоб мене посадили поруч із цими пухнастими друзями, і годував би їх тортом із моєї виделки", – написав один із них.