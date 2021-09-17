Маленька сестричка щодня зустрічає братів зі школи: відео розчулило мережу

Ролик, на якому крихітна Емілія зустрічає старших братів після школи, мама дівчинки виклала в інстаграмі. Він змусив користувачів замилуватись близькими стосунками сестрички й братів.

Американський коуч та блогерка Бретані Муддамалле – мама 4 прекрасних дітей, яка має аж 70 тисяч підписників в інстаграмі. З ними вона ділиться кумедними та сімейними відео. Цього разу вона потішила прихильників зворушливим відео зі своєю донечкою Емілією у головній ролі.

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На ролику видно, як крихітка, яка не так давно навчилась ходити, вибігла на тротуар, очікуючи повернення своїх трьох старших братів зі школи. Побачивши їх, вона радісно кричить "Привіт!" і починає бігти назустріч. Хлопці також відразу помічають сестричку і кидаються до неї з криками: "Еммі! Я тебе бачу!".

Підбігши до дівчинки, вони зараз же відкидають портфелі вбік і присідають, щоб разом з усіх сторін обійняти Емілі. Мамі вдалось зняти цей чуттєвий момент на телефон. За її словами, така мила зустріч відбувається буквально кожного разу, коли хлопці повертаються додому.

Зворушливе відео набрало майже 99 тисяч вподобань. Подивитись його можна тут:

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Майже 3 тисячі користувачів залишили коментарі під відео, розчулені такими стосунками у родині Бретані: