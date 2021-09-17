Американский коуч и блогер Бретани Муддамалле – мама 4 прекрасных детей, у которой целых 70 тысяч подписчиков в инстаграме. С ними она делится забавными и семейными видео. На этот раз она порадовала поклонников трогательным видео со своей дочкой Эмилией в главной роли.

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На ролике видно, как кроха, которая не так давно научилась ходить, выбежала на тротуар, ожидая возвращения своих трех старших братьев со школы. Увидев их, она радостно кричит "Привет!" и начинает бежать навстречу. Ребята также сразу замечают сестренку и бросаются к ней с криками: "Эмми Я тебя вижу!".

Подбежав к девочке, они сейчас же бросают портфели в сторону и приседают, чтобы вместе со всех сторон обнять Эмили. Маме удалось снять этот трогательный момент на телефон. По ее словам, такая милая встреча происходит буквально каждый раз, когда ребята возвращаются домой.

Трогательное видео набрало почти 99 тысяч лайков. Посмотреть его можно здесь:

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Почти 3 тысячи пользователей оставили комментарии под видео , растроганные таким отношениями в семье Бретани: