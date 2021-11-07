Мами й тати з усього світу поділилися реально дивовижними витівками своїх дітей на розважальному ресурсі Reddit. Вони дозволили собі відвернутися на кілька хвилин, а коли повернулися до малюків, то у них просто не було слів. Це варто побачити!
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Діти замовкли, через що мама дуже здивувалася. Коли зайшла в кімнату, то побачила ось це
Фото твітер OmoKiikan
Як? Просто як?
Фото reddit AwaitingCombat
Діти зрозуміли, що робити із фломастерами...
Фото imgur Heisenburgerballs
Дочка думала, що це просто біла вода
Фото reddit AyrtonTV
Діти просто знайшли машинку для стрижки. Стильно!
Фото reddit passingglans
Син казав, що йому спекотно, тому попросив купити морозиво. Цікава ідея!
Фото reddit PotentialApathy
Упс...
Фото reddit joelito731
Пінна вечірка!
Фото reddit
"Син дуже хотів показати мені малюнок, який він намалював камнем на авто"
Фото reddit F*CK_DA_THALMOR
Діти хотіли погодувати песика
Фото reddit 8slipknot8