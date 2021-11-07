Маленькі хулігани: 10 дітей, які добряче перелякали своїх батьків

Діти можуть бути ще тими хуліганами! Ці маленькі красуні й красунчики лише починають вивчати світ, тому й з ними частенько стаються різні кумедні ситуації. А "розгрібати" все доводиться батькам…

Мами й тати з усього світу поділилися реально дивовижними витівками своїх дітей на розважальному ресурсі Reddit. Вони дозволили собі відвернутися на кілька хвилин, а коли повернулися до малюків, то у них просто не було слів. Це варто побачити!

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Діти замовкли, через що мама дуже здивувалася. Коли зайшла в кімнату, то побачила ось це

Фото твітер OmoKiikan

Як? Просто як?

Фото reddit AwaitingCombat

Діти зрозуміли, що робити із фломастерами...

Фото imgur Heisenburgerballs

Дочка думала, що це просто біла вода

Фото reddit AyrtonTV

Діти просто знайшли машинку для стрижки. Стильно!

Фото reddit passingglans

Син казав, що йому спекотно, тому попросив купити морозиво. Цікава ідея!

Фото reddit PotentialApathy

Упс...

Фото reddit joelito731

Пінна вечірка!

Фото reddit

"Син дуже хотів показати мені малюнок, який він намалював камнем на авто"

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Фото reddit F*CK_DA_THALMOR

Діти хотіли погодувати песика

Фото reddit 8slipknot8