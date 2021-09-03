Кумедні фотопорівняння Катіна Бем, старша сестра Арістотеля Полайтса, викладає на окремій сторінці в інстаграмі. Саме вона добирає образи сину, якого звати Огі, фотографує його і робить колажі. Каже, що з братом у них чудові стосунки, а це лише чудовий спосіб розважитись. Тим паче, що малюк виглядає як справжня модель!
Читайте також Що таке міжнародні дегустаційні конкурси та навіщо в них брати участь українським виноробам?
З чого все почалось
Якось Катіна намагалась одягнути Огі у сорочку на гудзиках і сфотографувати. Світлина із розкритою сорочкою та голим торсом так сильно нагадала жінці фото її рідного брата, що вона взялась шукати її в інстаграмі Арістотеля:
Я зробила знімок, а потім зрозуміла: закладаюся, мій брат Аріс має на своїй сторінці в інстаграмі саме такі фото,
– згадує мати
І справді, за деякий час вона знайшла точнісінько таке ж фото! Вона зробила колаж і скинула його у чат з рідними, підписавши: "У кого вийшло краще?". Всім сподобалась ідея, тож Катіна вирішила викласти їх в мережу, а згодом – створила й окрему сторінку, де з'являлось все більше подібних колажів, під навою @babyandthebody.
Кількість підписників на сторінці зростала просто на очах – і зараз на ній майже 65 тисяч прихильників, які захоплюються хлопчиком, що без проблем копіює відому модель. Зазвичай Огі й сам готовий робити нові фото, проте якщо зараз йому це нецікаво, мама його не змушує.
Катіна зізнається, що вона дуже пишається досягненнями свого брата. У них з ним однакове почуття гумору, тому він спокійно ставиться до таких пародій від улюбленого племінника та не сприймає їх занадто серйозно.
А ось їх 88-річна бабуся завжди дуже схвильована, коли жінка надсилає їй черговий колаж. У неї немає соцмереж, тому фото вона отримує електронною поштою і мерщій біжить до телефону, щоб насолодитись світлинами.
Цікаво Дивовижне поруч: 10+ несподіваних відкриттів людей, яких вони раніше не помічали